MODESELEKTOR kündigen Tour und neue Veröffentlichung an

Mit “Classics Vol. 01” (MTR139 – CV1) veröffentlichen Modeselektor am 06. März 2026 eine besondere Edition, die wie ein musikalischer Lebenslauf funktioniert. CV steht nicht zufällig für Curriculum Vitae. Dazu gibt es auch endlich wieder neue Tourdaten von Modeselektor.

Eigentlich wollten Szary und Gernot alte Tracks aus ihren ersten beiden Alben “Hello Mom!” und “Happy Birthday!” neu aufnehmen. Doch was als Rekonstruktion begann, verwandelte sich fast vollständig in etwas Neues. Eine frische Sammlung von Stücken, die den Geist ihrer frühen Releases atmet, ohne sie einfach zu kopieren. Das Duo blickt zurück und erschafft dabei Zukunft.

Dabei dienten “KILL BILL Vol.4”, “Tetrispack”, “Black Block”, “Suckerpin”, “Ziq Zaq”, „EM Ocean” und “Edgar” als Ausgangsmaterial, wurden zig mal auseinander und wieder zusammengebaut, neu interpretiert und dann doch in den meisten Fällen nur als abstrakte Inspiration verwendet.

Das Ergebnis ist eine Rückschau, die sich emanzipiert hat. Ein mutiges Experiment, ein gescheiterter Versuch im allerbesten Sinne.

“Classics Vol. 01” schlägt so eine unerwartete Brücke zwischen damals und morgen und fasst alles zusammen, was Modeselektor ausmacht: Neugier, Chaos, Humor und ein unerschütterliches Bedürfnis, immer wieder Neues aus der eigenen Geschichte herauszuarbeiten.

Passend dazu kündigen Modeselektor eine Tour ab April 2026 an und spielen das Hurricane und Southside Festival.

Classics Live 2026

17.04.2026 Muffathalle, München

22.04.2026 Stadthalle, Köln

23.04.2026 Felsenkeller, Leipzig

25.04.2026 Dockland, Münster

01.05.2026 Ours, Frankfurt

06.05.2026 RSO, Berlin

07.05.2026 RSO, Berlin

Festivals:

19.6. Neuhausen ob Eck, Southside Festival

21.6. Scheeßel, Hurricane Festival