Mei Semones zur Anchor-Gewinnerin gekürt

Die Jury des Anchor – International Music Awards, bestehend aus Laurie Anderson, Bazzazian, Max Giesinger, Tayla Parx und Suzi Quatro, hat sich am Mittwoch und Donnerstag im Mojo Club die Shows der sechs Anchor-Nominees Cara Rose (GBR), Sorvina (USA/DEU), RIP Magic (GBR), Soft Loft (CHE), Mei Semones (USA) und Carpetman (UKR) angesehen, um bei der heutigen Anchor Award Show im St. Pauli Theater den internationalen Musikpreis zu verleihen.

Die Entscheidung fiel am Ende auf die Singer-Songwriterin Mei Semones, die mit ihrer Perfomance und ihren Songs die Anchor-Jury überzeugen konnte:

“Mei Semones’ performance was unlike anything we had seen before — unique, incomparable, and deeply challenging in the best possible way. Within its mystery lay an irresistible force that captivated us completely. We are convinced that this was not only an extraordinary moment on stage, but also the emergence of an artistic voice with the power to redefine what mainstream can mean.” – Die Anchor-Jury

Mei Semones erhält nicht nur die Auszeichnung selbst, sondern auch einen Voucher für Technik-Equipment in Höhe von 20.000 Euro, bereitgestellt von PRG, sowie die Nutzung eines Tourbusses von Pieter Smit für einen begrenzten Zeitraum.

Mei Semones im Mojo Club, 18.9.2025 – Fotocredit: Julia Nemesheimer