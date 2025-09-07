20. Reeperbahn Festival zu Ende / „Imagine Togetherness!“ – starker Appell

In der heutigen Samstagnacht ging die 20. Ausgabe des Reeperbahn Festivals zuende. Über vier Tage erlebten rund 43.000 Besucher*innen ein 800 Punkte starkes internationales Programmangebot aus rund 635 Konzerten von rund 450 Acts aus 30 Nationen in über 70 Spielstätten. Für die rund 5.000 Fachbesucher*innen hielt das diesjährige Konferenzprogramm 225 Punkte mit rund 350 internationalen Speakers aus 35 Nationen bereit, von denen Partnerkonferenzen wie die re:publica x Reeperbahn Festival 34, die Afro Futuristic Convention x Reeperbahn Festival 17 sowie die Sustain! x Reeperbahn Festival 5 Sessions, Keynotes, Panels und Matchmakings, Showcases und Award Shows mit ausgerichtet haben. Die Keychange-Quote, des diesjährigen kuratierten Line-Ups betrug insgesamt 44% Male und 56% FLINTA*. Das frei zugängliche Festival Village auf dem Heiligengeistfeld verzeichnete in diesem Jahr rund 40.000 Besucher*innen, die sich aus Festivalpublikum und spontan Interessierten zusammengesetzt haben

Gemeinschaftliche Lösungsansätze zum Erhalt eines fairen und nachhaltigen Musikökosystems

Das diesjährige Motto „Imagine Togetherness!” war bereits ab der Opening Show durch das gesamte Programm-Angebot des Reeperbahn Festivals spürbar und richtete den Fokus in zahlreichen Sessions, Panels und Workshops auf die größten Herausforderungen innerhalb des internationalen Ökosystems Musikwirtschaft, die nur gemeinschaftlich bewältigt werden können. Vertreter*innen aus Kultur, Musikwirtschaft und Politik diskutierten dabei Lösungsansätze, die den Erhalt kleiner Spielstätten als Nährboden für die Talententwicklung von morgen genauso im Blick hatten wie faire Vergütungsmodelle für Künstler*innen sowie die zunehmende Beeinflussung menschlicher Wahrnehmung durch Algorithmen und Künstliche Intelligenz.Ein zentraler Punkt des diesjährigen Konferenzprogramms war die Gründung des Live Music Fund Germany, einer neuen solidarischen Brancheninitiative zur Sicherung der Zukunft der Livemusikkultur in Deutschland.

Überraschungs-Auftritte von Nina Chuba, Zsá Zsá, Jolle und Kraftklub

Wie wichtig diese Ansätze sind, wurde nicht zuletzt bei den Überraschungskonzerten des Arena-Acts Kraftklub deutlich, die am Freitag im Rahmen ihrer “Kiez Tour 2025” ganze 15 Kurzauftritte in genau diesen kleinen Clubs absolvierten.Als weitere Surprise-Acts begeisterten im Festival Village am Mittwochabend Nina Chuba und am Donnerstagabend Zsá Zsá und Jolle. Überdeutlich wurde einmal mehr die immense Wichtigkeit von Musik und Kultur als übergreifendes verbindendes Element menschlichen Miteinanders, das in diesen Zeiten relevanter ist wie selten zuvor. Die diesjährige Ausrichtung des Reeperbahn Festivals resonierte besonders bei den internationalen Fachbesucher*innen.

„Reeperbahn Festival has now grown to be the most important event for our industry worldwide.“

– Richard Burgess, Präsident der American Association of Independent Music

Anchor Award an Mei Semones verliehen

Am Freitagabend wurde im St. Pauli Theater zum 10. Mal der Anchor International Music Award verliehen. Von den sechs Nominees Sorvina (DEU/USA), Soft Loft (CHE), Carpetman (UKR), Mei Semones (USA), RIP Magic (GBR) und Cara Rose (IRE) kürte die diesjährige Anchor-Jury um Tayla Parx, Laurie Anderson, Suzi Quatro, Bazzazian und Max Giesinger die Formation um Sängerin und Gitarristin Mei Semones zu den Anchor Gewinner*innen 2025. Mei Semones erhält nicht nur die Auszeichnung selbst, sondern auch einen Voucher für Technik-Equipment in Höhe von 20.000 Euro, bereitgestellt von PRG, sowie die Nutzung eines Tourbusses von Pieter Smit für einen begrenzten Zeitraum.

Reeperbahn Festival Collide

Die Aufzeichnung der neuesten Folgen des Reeperbahn Festival Formats Collide erfolgte am Mittwoch- und Donnerstagabend mit Live-Konzerten von Sofie Royer (AUT) und The Cavemen (NGA) sowie Gizmo Varillas (GBR/ESP) und Kelvin Jones pres. MUPANI (ZWE/GBR) im Docks. Die Ausstrahlung über den Reeperbahn Festival Collide-YouTube Kanal ist monatlich ab November 2025 vorgesehen. Zusätzlich werden die vollen Konzerte im Nachgang des Festivals exklusiv in der ARTE-Mediathek zu sehen sein.

Ausblick – Vorverkaufsstart Reeperbahn Festival 2026

Der Dialog mit den Hamburger Musikakteur*innen zur stärkeren Einbindung und Sichtbarkeit der lokalen Szene wird fortgesetzt mit dem Ziel, gemeinsam konstruktiv neue Formate und Beteiligungsmodelle zu entwickeln.

Der Vorverkauf für das Reeperbahn Festival 2026 startet heute. Noch bis zum 31.12.2025 ist das Early Bird-Festivalticket für 139 Euro (brutto) für alle vier Festivaltage erhältlich. In diesem Jahr bietet das Reeperbahn Festival zum ersten Mal eine Ermäßigung für Musikfans unter 30 Jahren an. Und auch für junge Musikwirtschaftende ist nach der Early Bird-Phase ein vergünstigtes Konferenz-Ticket erhältlich. Das Early Bird-Konferenzticket ist für 219 Euro (netto) verfügbar.