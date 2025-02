„Schmerzlos glücklich“ zum Valentinstag mit Mille

Mille bringt mit ihrem sehr modernen, verspielt detailverliebten und gleichzeitig rockigen Sound eine ganz neue Perspektive in die Deutschpop-Welt. Erinnert ihr euch an die Zeit, in der euer Kinderzimmer mit Band-Plakaten zugeklebt war? Genau in diese Zeit versetzt euch Milles Musik zurück. Ihre Texte sind ohne viel Schnickschnack – immer unverblümt und Klartext!

Jeder Song verbirgt eine ganz persönliche Geschichte vom großen Glück, von Liebeskummer, diversen Familienproblemen oder dem Gesellschaftsdruck – und egal, wie tiefgründig manche ihrer Themen sind, durch ihre freche und direkte Sprache ist jeder Song kitschlos & einfach echt.

​Nun released sie nach erfolgreichen Single-Auskopplungen ihre neue EP „schmerzlos glücklich“. Mille verbindet mit ihrer Debüt-EP einen kraftvollen und gleichzeitig zutiefst emotionalen Sound. Die fünf Tracks vereinen rockige Elemente mit introspektiven, lyrischen Momenten und schaffen so eine Klangwelt, die sowohl ergreifend als auch befreiend wirkt.

„schmerzlos glücklich“ ist ein Statement. In den Songs wird eine Balance zwischen Wut und Heilung, zwischen Verletzlichkeit und Stärke geschaffen, was die Hörer*innen mit auf eine Reise durch ein emotionales Spektrum nimmt. Der gleichnamige Titeltrack der EP wirkt wie ein musikalischer Befreiungsschlag, der unverwechselbar ehrlich mit den vielen Sorgen in den Zwanzigern umgeht.

„Ich frag mich, ob ich irgendwann behaupten kann, ich bin schmerzlos glücklich“, sagt Mille mit einem melancholischen Unterton und einem hoffnungsvollen Lächeln.

Die EP erscheint am 14.2.2025!