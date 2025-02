OSKA veröffentlicht die neue Single „With Love, Your Clementine“

Die in Wien lebende Indie-Pop Singer-Songwriterin OSKA kündigt ihr zweites Album „Refined Believer“ an, das am 20. Juni 2025 via Nettwerk erscheinen wird. Aufgenommen in London mit dem Produzenten David Kosten (Bat For Lashes, Marina Diamandis), zieht „Refined Believer“ die Hörer:innen mit OSKAs sanftem Sopran in den Bann und hält mit intimen Melodien fest, die von verträumter Leichtigkeit bis hin zu kathartischer Dringlichkeit reichen.

Zusammen mit der Albumankündigung veröffentlicht OSKA die neue Single „With Love, Your Clementine“ – eine minimalistische Ballade, in der ihre zerbrechliche Stimme über sanfte Gitarrenklänge und fein verwobene Harmonien schwebt. „Es ist eine Reflexion über das Navigieren durch die Ungewissheiten des Lebens und den inneren Konflikt, sich zurückziehen zu müssen, um Vergangenes zu verarbeiten“, erzählt OSKA. „Der Refrain greift eine beruhigende Botschaft aus meiner Kindheit auf – ‘have no fear’ –, ein Satz, den meine Eltern mir oft gesagt haben. Es ist eine Erinnerung daran, Hoffnung und Mut nicht zu verlieren, selbst wenn alles auseinanderzufallen scheint.“

Nachdem sie im letzten Jahr bei SXSW für Aufsehen sorgte – LUNA Collective nannte sie „Viennas Rising Star“ und Indie Shuffle kürte sie zu einer der „best acts“ und „crowd silencer“ –, kehrte OSKA nach Europa zurück, um Headline-Shows, Festivalauftritte und vier ganz besondere Abende zu spielen: Sie durfte Coldplay in ihrer Heimatstadt Wien als Support begleiten – gemeinsam mit Maggie Rogers. 2024 gab OSKA bereits erste Einblicke in ihr kommendes Album mit den vorherigen Singles: dem verspielten, nostalgischen „Forever Blue“, dem hoffnungsvollen, verträumten „April, May, July“ und dem sanften, tröstenden „Like A Song“.

Ihr Debütalbum „My World, My Love, Paris“ (2022) erzählte in zwölf Songs von Familie, Erwachsenwerden und dem Suchen und Finden eines Platzes in der Welt. Mit ehrlichen Texten, zarter Melancholie und charmanter Offenheit zieht OSKA ihre Hörer:innen in den Bann. Das Album zählt mittlerweile über 20 Millionen Spotify-Streams und wurde von Medien wie Under The Radar („OSKA has a special talent for bittersweet yearning poeticism“), Atwood Magazine („determined to inspire listeners through poetic verse and beautiful melodies alike“) und Clout („Must-hear pieces of work“) hochgelobt.

Aufgewachsen in einem kleinen Dorf in Niederösterreich, zog OSKA mit 18 Jahren nach Wien, um sich voll und ganz der Musik zu widmen. Sie begann, in den Straßen der Hauptstadt zu musizieren, während sie Pop- und Jazzgesang studierte. 2020 unterzeichnete sie einen Plattenvertrag bei Nettwerk und veröffentlichte ein Jahr später ihre Debüt-EP „Honeymoon Phase“, die große Anerkennung fand. Es folgten der XA Music Export Award beim Waves Vienna Showcase Festival 2020 sowie fünf Nominierungen für die Amadeus Austrian Music Awards zwischen 2021 und 2022.

Beim Reeperbahn Festival 2021 wurde sie für den Anchor Award nominiert und von Jury-Mitglied Tom Odell entdeckt, der sie prompt auf seine Europatour einlud. Neben Odell tourte OSKA auch mit Stu Larsen, Matt Simons und HAEVN und spielte beim Eurosonic Showcase Festival 2023, wo sie mit dem Music Moves Europe Talent Award ausgezeichnet wurde – eine Ehrung, die bereits Künstler:innen wie Rosalía, Dua Lipa, Hozier und Adele erhalten haben.