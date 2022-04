Chillige Pop-Musik, perfekt zum cruisen und wegträumen – so kennen wir den Belgier MILOW. Seine neue Single „How Love Works“ setzt MILOWs sanfte und dennoch, kraftvolle Stimme perfekt in Szene. „How Love Works“ ist seine spezielle Art, sich wieder vorzustellen.

„How Love Works“ ist die Leadsingle aus Milows neuem Studioalbum “Nice To Meet You” (erscheint am 20. Mai 2022). „How Love Works“ wurde von Arno Krabman produziert und ist der letzte Song, den Milow für „Nice To Meet You“ geschrieben und aufgenommen hat.

Auf die Frage nach Hintergründen des Songs sagt Milow: “Für mich markiert HOW LOVE WORKS das Ende einer denkwürdigen Reise, auf der ich versucht habe, tiefer zu gehen und mit meinen Songs persönlicher zu werden, als je zuvor. Dies ist meine Art, mich wieder vorzustellen.”