Nathan Evans veröffentlicht neue Single “The Banks Of Sacramento”

Shanty-Fans schunkeln mit ihm zu dem weltberühmten Text “Soon may the Wellerman come, to bring us sugar and tea and rum…” Nathan Evans erobert mit jedem seiner Songs direkt die Charts und die Herzen der Menschen im Sturm. Jetzt ist der sympathische Schotte, der mit seiner WELLERMAN-Version einen weltweiten Shanty-Hype auslöste, zurück und bringt mit „THE BANKS OF SACRAMENTO“ (VÖ: 21.10.2022) einen weiteren Shanty-Klassiker ins Hier und Jetzt.

Mit seiner Neuauflage von „THE BANKS OF SACRAMENTO“ beweist der 27-jährige NATHAN EVANS einmal mehr, dass das Phänomen Seemannsshanty aus den Köpfen der Menschen nicht mehr wegzudenken ist. Immerhin war „WELLERMAN“ im Jahr 2021 nicht nur die offiziell beliebteste Single in Deutschland und Großbritannien, sondern hielt sich auch sensationelle zehn Wochen auf Platz 1 der Offiziellen Deutschen Single-Charts. Kein Wunder also, dass der musikalische Kompass des ehemaligen Briefträgers weiterhin in Richtung Shanty ausgerichtet ist – und natürlich auf das große Ziel, die Menschen auf der ganzen Welt zum Tanzen und Feiern zu bringen.

Its blow, boys, blow,

For Californio!

For there’s plenty of gold,

So I’ve been told,

On the banks of Sacramento!

Es ist Nathan Evans’ unverwechselbare Stimme mit seinem schottischen Akzent, die „THE BANKS OF SACRAMENTO“ von den Ohren direkt ins Herz segeln lässt. Und so gelingt es dem mit Gold und Platin ausgezeichneten Singer-Songwriter einmal mehr, einen traditionellen Seemannsshanty in ein zeitgemäßes Gewand zu hüllen, ohne den einzigartigen Shanty-Charme zu verlieren. In diesem Sinne bleibt nur eines zu sagen: Leinen los, der nächste Shanty-Hit ist auf Erfolgskurs.

Sing and heave, and heave and sing,

To me hoodah! To me hoodah!

Heave and make the handspikes spring,

To me hoodah, hoodah, ho!

Sein kommendes Album „Wellerman – The Album”, erscheint am 04.11.