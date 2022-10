Luana präsentiert ihre Debütsingle “Allein”

Wenn die Zugverspätung egal ist, weil am Bahnhof eh niemand da steht. Wenn man nach Hause kommt und die ganze Wohnung menschenleer ist. Wenn sich die Lieblingsorte plötzlich nicht mehr so anfühlen wie zuvor, weil besondere Menschen weggezogen sind. Lieblingsmenschen in die Heimat zurückgekehrt sind. Und beste Freunde neue Wege an anderen Orten eingeschlagen haben. Dann blickt man sich plötzlich um und fühlt sich „ALLEIN“ wie Singer-Songwriterin LUANA weiß und ihre persönlichen Erfahrungen in ihrer gleichnamigen Debütsingle verarbeitet.

Für LUANA ist „ALLEIN“ ein sehr persönlicher Song, wie sie berichtet. Denn die Schauspielerin, Tänzerin und Sängerin, die als „Toni“ in der Serie „Spotlight“ bekannt wurde, lässt darin vergangene Freundschaften Revue passieren, die sich durch Umzüge oder die Schnelligkeit des Lebens verändert haben oder auseinandergegangen sind.

Alle meine Freunde ziehen weg, ja, hab’ schon gedacht das all das nicht für immer hält. Wenn ich hier bin, will woanders sein, aber auch da bin ich allein.

LUANA weiß: Das Leben stellt Beziehungen und Freundschaften auf eine harte Probe und auch wenn neue Lebensabschnitte neue Möglichkeiten bieten, bringen sie Menschen auch dazu, jemanden zu vermissen. Genau diesem Spagat musste sich die 23-Jährige bereits in jungen Jahren häufig stellen. Denn während einige ihrer Freunde in der Heimat ihr Leben lebten, stand LUANA häufig in Berlin vor der Kamera, Treffen wurden seltener, die Lebensinhalte unterschiedlicher.

Sich in all diesen Gefühlen nicht zu verlieren, ist dabei die wohl größte Herausforderung – besonders dann, wenn das Leben trotzdem im vollen Tempo weitergeht, sodass der „Jetlag schon verinnerlicht“ ist, wie sie in ihrer Single singt. Genau dann steht man häufig mitten im Trubel des Lebens und fühlt sich zurückgelassen. Einsam. Allein.

Diese Stadt ist plötzlich viel zu still, ich vermiss den Vibe, den ich hier einfach nicht mehr fühl. Egal wo ich bin, will woanders sein, aber auch da bin ich allein.

Auch LUANA hat sich in ihrem Leben schon allein gefühlt. Mit ihrer Single „ALLEIN“ will sie andere Menschen an ihren persönlichen Erfahrungen teilhaben lassen und zeigen, dass niemand mit dem Gefühl, sich allein zu fühlen, alleine ist. Sie will aber auch Mut machen. Stärke zeigen. Inspirieren. Denn auch wenn die Sängerin noch immer lernen muss, wie ich damit umgehe, wenn ich mal allein bin, ist ihr bewusst, wie wichtig diese Episoden im Leben sind. Denn sich manchmal allein zu fühlen, bedeutet, dass ich lernen darf, mit mir glücklich zu sein.

Die neue Single „ALLEIN“ von LUANA sowie das dazugehörige Video gibt es seit 21.10.2022 via OneFourAll Music (Universal Music) auf allen digitalen Plattformen.