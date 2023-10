Limitierte LP-Version von „Automatic For The People“ in gelbem Vinyl

Das achte Album „Automatic For The People“ der amerikanischen Band R.E.M. von 1992 avancierte mit 18 Millionen verkauften Exemplaren zum erfolgreichsten Longplayer der Band. Es erreichte #1 in den britischen Charts, #2 in den USA und ebenfalls Platz 2 in Deutschland. Darauf zu finden sind Hits wie „Drive“, „Everybody Hurts“, „Nightswimming“ oder „Man On The Moon“. Für viele Fans zählt „Automatic For The People“ zu den besten Rockalben aller Zeiten. Der Rolling Stone listet den Longplayer in seinen “500 Greatest Albums of All Time”. „Automatic For The People“ wurde am 13. Oktober in einer limitierten LP-Version in gelbem Vinyl veröffentlicht.

In den ersten Jahren nach der Gründung 1980 tourten R.E.M. ständig und waren Teil der College Rock- und Post Punk-Szene. In dieser Zeit leistete das Quartett einen wesentlichen Beitrag im Alternative Rock-Genre. Gegen Ende der 1980er Jahre erweiterten sie ihre Kompositionen mit vermehrt Mainstream-Elementen und wurden zu einer der kommerziell erfolgreichsten Bands aller Zeiten. Ihre drei Jahrzehnte dauernde Karriere hat eine ganze Ära geprägt und ist ein Vorbild für unzählige Musiker, die ebenfalls ihr Glück in der Musik suchen. Sie veröffentlichten 15 Studioalben sowie zahlreiche Greatest Hits- und Livealben. 2007 wurden R.E.M. (bestehend aus Bill Berry, Peter Buck, Mike Mills und Michael Stipe) in die Rock & Roll Hall Of Fame eingeführt. 2011 trennte sich die Band in gegenseitigem Einverständnis.

Titelliste: