THE MARY WALLOPERS: Die irischen Superstars mit neuer Single

THE MARY WALLOPERS veröffentlichen mit „The Blarney Stone“ eine neue Single aus ihrem zweiten Album „Irish Rock ’n‘ Roll“, welches am 13. Oktober 2023 erscheinen soll.

Der ‚Blarney Stone‘ ist schon lange Gegenstand irischer Lieder und Mythen. Ihm wird nachgesagt, dass jeder der ihn küsst, die Gabe der Sprache verliehen wird. Die Mary Wallopers bringen mit ihrer Vollgasversion des traditionellen Volksliedes, das durch Sänger wie Tom Lenihan und Margaret Barry berühmt wurde, die Legende ins 21. Jahrhundert.

Die Mary Wallopers über das Lied: „The Blarney Stone is a famous monument in Ireland. It’s said if you kiss it you get the gift of the gab. More business minded Irish people over the years have made their own blarney stones charging unsuspecting tourists for a kiss, this is their story.“

In UK und Irland sorgt die Band bereits für ordentlich Furore, konnte dieses Jahr die großen Festivals spielen und hat selbst das jüngste Publikum für den traditionellen Sound begeistern können. „Irish Rock N Roll“ erscheint am 13.10.2023.

Wenn jedes Album eines Künstlers eine Momentaufnahme dessen ist, wo er gerade steht, dann ist das Bild, das „Irish Rock ’n‘ Roll“ zeichnet, das einer Band, die sich anschickt, in die Stratosphäre aufzusteigen. Es ist ein Album, dem es gelingt, das Chaos, den Humor und die Aufregung der jüngsten Liveshows der Band perfekt einzufangen und gleichzeitig die unglaubliche Emotionalität der traditionellen Balladen zu zeigen, die sie spielen (sowohl in Liedern, die von früheren Generationen weitergegeben wurden, als auch – zum ersten Mal auf diesem Album – in ihren eigenen Liedern, die versprechen, an zukünftige Generationen weitergegeben zu werden).

„Irish Rock’n’Roll“ wurde in den Black Mountain Studios von David Noonan aufgenommen und erscheint über BC Records auf Vinyl, CD und digital.