Robbie Williams bringt den BRITPOP zurück

Mit „BRITPOP” kündigt Robbie Williams sein brandneues Studioalbum an, das im kommenden Herbst via Columbia Records erscheint.

Als erster Vorbote erscheint nun der Song „Rocket”, auf dem niemand Geringerer als Rocklegende Tony Iommi von Black Sabbath an der Gitarre zu hören ist. Auf „Rocket” verbindet sich ein sofort ins Ohr gehender Chorus mit hämmernden Drums zu einer packenden Rockhymne, die von einem Signature-Gitarrensolo des britischen Heavy Metal-Pioniers veredelt wird.

Der Track wurde von Robbie, Karl Brazil, Tony Iommi sowie Tom Longworth geschrieben. Begleitet von einem Flashmob ist Robbie in seinem punkigen Outfit – rote Schottenkaromuster-Hose, schwere Halskette und eine Grafitti-verzierte Bikerjacke – vor verschiedenen Londoner Wahrzeichen zu sehen, während andere Szenen mit Robbie und Tony Iommi in dessen Heimatstadt Birmingham aufgenommen wurden.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Das Coverartwork stellt eine Anspielung auf den Albumtitel dar und zeigt ein Gemälde mit einem seiner ikonischsten Looks überhaupt – sein kultiges, rotes Trainingsoutfit, das er im Jahr 1995 auf dem Höhepunkt der Britpop-Ära beim Glastonbury Festival trug. „BRITPOP” erscheint in verschiedenen Formaten und ist als CD, Deluxe-CD, Kassette, Alt-Kassette sowie digital erhältlich. Außerdem ist das Album als signiertes Bundle für eine begrenzte Zeit über den offiziellen Robbie Williams Store erhältlich.

Robbie über „BRITPOP”: „Ich wollte endlich das Album machen, das ich eigentlich schon 1995 nach meiner Trennung von Take That im Sinn hatte. Zu einer Zeit, in der sich Britpop auf dem absoluten Höhepunkt befand und ein goldenes Zeitalter für die britische Musik angebrochen war. An diesem Album habe ich mit einigen meiner persönlichen Helden gearbeitet; es ist ungehobelt, es gibt mehr Gitarren und alles ist vielmehr upbeat und hymnischer als sonst. Man findet sowohl Brit, als natürlich auch Pop – ich bin unglaublich stolz auf das Gesamtwerk und freue mich schon auf die Reaktionen meiner Fans. Außerdem kann ich es kaum erwarten, ein oder zwei Songs daraus auf meiner kommenden „BRITPOP”-Tour zu spielen, die ich natürlich in Großbritannien eröffne.”

Robbies ungeduldig erwartete „BRITPOP”-Tour wird die global erfolgreiche Musikikone in diesem Sommer durch unzählige Städte in Großbritannien, Irland und Europa führen – für Fans die erste Gelegenheit, den brandneuen Track „Rocket” zum ersten Mal live zu hören. Die ursprünglich „Robbie Williams Live 2025” betitelte und später in „BRITPOP” umbenannte Tournee startet in der kommenden Woche im schottischen Edinburgh und führt über London und Manchester nach Bath. Anschließend ist Robbie in Europa während Stationen in Irland, Frankreich, Spanien, Italien und Deutschland zu erleben. Die deutschen Tourdaten sind weiter unten aufgeführt. Weitere Informationen und Tickets unter tickets.robbiewilliams.com.

Hier die Deutschland-Daten der „BRITPOP”-Tour:

25.06.2025 Gelsenkirchen – VELTINS-Arena SOLD OUT

30.06.2025 Hannover – Heinz von Heiden Arena SOLD OUT

09.07.2025 Leipzig – Red Bull Arena

21.07.2025 Berlin – Waldbühne SOLD OUT

22.07.2025 Berlin – Waldbühne SOLD OUT

26.07.2025 München – Olympiastadion SOLD OUT

10.08.2025 Frankfurt – Deutsche Bank Park SOLD OUT

Robbie Williams ist einer der höchstdekorierten Musiker der Welt: Er verzeichnet sechs der 100 meistverkauften Alben in der britischen Geschichte, 85 Millionen verkaufte Alben weltweit, 15 Nummer-1-Alben in UK und rekordverdächtige 18 BRIT Awards – mehr als jede:r andere Künstler:in. Im Dezember 2024 wurde sein Oscar-nominierter Film „Better Man“ global von Fans und Medien gefeiert; der im Januar 2025 folgende „Better Man (Original Motion Picture Soundtrack)“ brachte ihm sein insgesamt 15. Top 1-Album in der UK ein – ein weiterer Rekord, bei dem er mit den Beatles gleichzog. Im November 2023 veröffentlichte Netflix Robbies vierteilige Dokumentarserie mit dem Titel „Robbie Williams“, die sich in 22 Ländern zur Nummer 1 entwickelte. Im vergangenen Sommer kehrte er für eine von Kritikern gefeierte und ausverkaufte Headline-Show in den BST Hyde Park in London zurück. Seit er 2006 die Soccer Aid für UNICEF mitbegründet hat, konnte Robbie bis heute weltweit 106 Millionen britische Pfund für wohltätige Zwecke sammeln.