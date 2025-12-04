Robbie: neues Album BRITPOP bereits erschienen!

Robbie Williams hat entschieden sein neues Album „BRITPOP“ spontan schon letzten Freitag zu veröffentlichen! Eigentlich war die Veröffentlichung für den 06.02.26 vorgesehen. Er überraschte seine Fans via social media smit der Ankündigung. Vorab sind die Singles „Rocket“. „Spies“ und „Human“ erschienen.

„BRITPOP“ wird in verschiedenen Formaten erhältlich sein, darunter CD, Deluxe-CD, Vinyl und digital. Die Deluxe Version wird wie geplant erst am 06.02.26 erhältlich sein. Signierte Bundles sind im offiziellen Robbie Williams Store verfügbar.

Tracklist:

1. Rocket

2. Spies

3. Pretty Face

4. Bite Your Tongue

5. Cocky

6. All My Life

7. Human

8. Morrissey

9. You

10. It’s OK Until The Drugs Stop Working

11. Pocket Rocket

„Ich wollte das Album schreiben und veröffentlichen, das ich nach meinem Ausstieg bei Take That im Jahr 1995 machen wollte. Es war die Hochphase des Britpop und ein goldenes Zeitalter für britische Musik. Das neue Album ist rau, es gibt mehr Gitarren und es ist noch fröhlicher und hymnischer als sonst. Ich bin unglaublich stolz auf dieses Werk und freue mich darauf, dass die Fans es hören.“

Das Albumcover von „BRITPOP“ zeigt eine Hommage an Robbies ikonisches rotes Trainingsanzug-Outfit, das er 1995 beim Glastonbury Festival trug – eine Referenz an die Britpop-Ära.

Robbie wird im Juni für 2 Konzerte nach Deutschland kommen:

05.06.2026 Merkur Spiel-Arena, Düsseldorf

06.06.2026 Merkur Spiel-Arena, Düsseldorf