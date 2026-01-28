UNIVERSUM25 stellen sich mit ihrer zweiten Single „Einsamkeit“ einem oft verschwiegenen Problem unserer Gesellschaft. Die düstere Powerballade ist ein Glanzstück für die ausdrucksstarke Reibeisenstimme von Michael Robert Rhein (In Extremo). Die dunkle Leere des Alleinseins geht hier tief unter die Haut und wird durch ein atmosphärisches Musikvideo ausdrucksstark in Szene gesetzt.

Am 20.02.2026 erscheint dann der lang ersehnte Nachfolger des selbstbetitelten Debütalbums von UNIVERSUM25 aus dem Jahr 2023. Musikalisch schließt „Die Maschinen wollen leben“ nahtlos an den gefeierten Vorgänger an. Harte Rockgitarren, treibende Drumbeats und atmosphärische Electronica unterstützen die scharfsinnigen Texte von UNIVERSUM25.

Diese einzigartige Band, bestehend aus Sänger Michael Robert Rhein (In Extremo), Pat Prziwara (Fiddlers Green / Gitarre), Gunnar Schroeder (Dritte Wahl / Gitarre), Rupert Keplinger (Eisbrecher, Antitype / Bass) und Drummer Alex Schwers (Slime) setzt ihren Weg konsequent fort und veröffentlicht hier 10 neue Songs voller Energie und Spielfreude. Komplettiert wird das Sextett durch den szenebekannten Produzenten und Songschreiber Jörg Umbreit aus den Principal Studios.

Thematisch geht es auf „Die Maschinen wollen leben“ wieder postapokalyptisch und dystopisch zur Sache, wobei der Fokus diesmal auf dem angespannten Verhältnis zwischen Menschen und Maschinen, Künstlicher Intelligenz und einer übertechnisierten Welt in einer nicht so fernen Zukunft liegt. Als Ergänzung dazu deckt die Band mit sozialkritischen Momentaufnahmen und pointierten Texten genau auf, welche Missstände und Auswüchse der Gegenwart den Grundstein für das Hightech-Armageddon bilden.

UNIVERSUM25 legen hier ein zweites Album vor, das deutlich hörbar Einflüsse von allen Bands der beteiligten Musiker enthält, aber diese zu ihrem eigenständigen Soundgewand verbindet. Das Album erscheint am 20.02.26 via Vertigo Berlin / Universal Music und zur Erstauflage der CD/LP gibt es eine exklusive Bonus CD/LP mit dem kompletten Livekonzert von UNIVERSUM25 auf dem Mera Luna Festival aus dem Jahr 2025.