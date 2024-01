Semino Rossi veröffentlicht erste Single aus neuem Album

Seit mehr als zwei Dekaden verzaubert Semino Rossi mit seiner sofort wiedererkennbaren Stimme, seinem unvergleichlichen Charme und natürlich seinen einfühlsamen, direkt zu Herzen gehenden Texten ein Millionenpublikum. Nachdem er sich auf dem 2022 veröffentlichten Top 2-Album „Heute hab ich Zeit für dich“ von seiner modernsten und tanzbarsten Seite präsentiert hat, veröffentlicht der gebürtige Argentinier nun den ersten Single-Vorboten seines nächsten Albums, auf dem er seinen Fans buchstäblich „Magische Momente“ schenkt!

Er liebt die großen Gefühle – und das Publikum liebt ihn! Mit insgesamt sechs seiner Alben enterte Semino Rossi den 1. Platz der österreichischen Albumcharts und setzte sich mit dem 2006 veröffentlichten, mit Doppel-Platin ausgezeichneten „Ich denk an dich“ auch an die Spitze der deutschen Hitparade. Fast jeder seiner bisher erschienenen Longplayer wurde mindestens mit Gold ausgezeichnet, ein Großteil sogar mit Platin, Triple-Gold, Doppel-Platin oder gar 5-fach Gold. Zudem konnte der 61-jährige Ausnahmesänger unzählige Awards wie den ECHO, den Amadeus, die Goldene Stimmgabel, die Eins der Besten, die Goldene Henne sowie diverse weitere renommierte Medienpreise entgegennehmen.

Mit „So ist das Leben“ legte er im Sommer 2019 ein Album vor, dass sich nahtlos in seine bisherige Erfolgshistorie einfügt und mit dem er jeweils auf Platz 1 in Österreich und in der Schweiz, sowie auf Platz 2 der deutschen Charts landete. Ein Erfolg, an den Semino Rossi mühelos mit dem im Frühjahr 2022 erschienenen „Heute hab ich Zeit für dich“ anknüpfte, das ebenfalls den 1. Platz in Österreich, Platz 2 in Deutschland und Platz 3 in der Schweiz enterte.

Mit dem sehnsüchtigen „Magische Momente“ legt Semino Rossi nun seine erste neue Single seit fast einem Jahr vor, mit der er gleichzeitig das erste Outtake aus seinem ungeduldig erwarteten, nächsten Album vorausschickt. Zu einem tanzbar-modernen Sound aus Pop und Schlager erzählt der Ausnahmesänger von der Ernüchterung, wenn der Zauber der Liebe in der Hektik des Alltags verloren gegangen ist. Bittersüße Augenblicke, in denen man sich diese ganz besondere Magie aus Anfangstagen zurück wünscht, um das Kribbeln und das Feuer der Leidenschaft mit dem Herzensmenschen noch einmal ganz neu erfahren zu können. Unverfälschte Emotionen, mit denen Semino Rossi seine Fans mit „Magische Momente“ einmal mehr zum Tanzen und Träumen bringt.

Semino Rossis brandneue Single „Magische Momente“ inkl. offiziellem Musikvideo erscheint am 12. Januar 2024. Momentan arbeitet der Musiker an seinem 2024 kommenden, noch unbetitelten Album.