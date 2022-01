Eine der etabliertesten schwedischen Indie-Bands und prägende Kraft des Skandi-Hypes und der Bandszene der 00er Jahre Shout Out Louds ist nach vier Jahren Schaffenspause endlich wieder da: am 1. Oktober veröffentlichten sie die neue Single “As Far Away As Possible” und lieferten damit den ersten Vorgeschmack auf ihr kommendes Album “House”, das am 18. Februar 2022 erscheinen wird.

Am 14. Januar veröffentlichen Shout Out Louds die neue Single “Sky And I (Himlen)” zusammen mit einem Video. Ein freudig-wehmütiger Moment, den die Keyboarderin Bebban Stenborg mit ihrer ätherischen Stimme als eine Art Meditation über das unberechenbare Temperament der Liebe besingt.

“Ich schrieb den Song nach einer Ausgeh-Nacht, in der ich andere Paare beobachtete und sah, wie schnell sich alles zum schlechten wenden kann. Die Linie zwischen dem sich ver- und dem sich entlieben ist ziemlich dünn”, sagt der Sänger Adam Olenius.

“Sky And I (Himlen)” ist Teil des kommenden sechsten Albums der Band “House”, das am 18. Februar via Bud Fox Recordings/[PIAS] erscheint.