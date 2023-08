Sio Steinberger – „Ein Hoch auf das Leben“ aus dem neuen Studio-Album

Jeden Tag und jeden besonderen Moment genießen können. Dieses Lied ist meine Hommage für das Leben und die niemals eintretende Selbstverständlichkeit für jeden einzelnen Tag mit den Liebsten. „Ein Hoch auf das Leben“ ist das neue außergewöhnliche Werk des Sängers, Songschreibers, Produzenten, sozialen Arbeiters und Coaches Sio Steinberger.

Nach dem letzten preisgekrönten, von Ihm produzierten Studio-Album „7SINNE-SIOfonie“, für sein Label Vi-sio-nen Records, sind in den vergangenen elf Jahren besondere Songs mit Tiefgang und Herzblut entstanden. Sio beschreibt in seinen neuen Stücken inklusive seiner vierten Single-Auskopplung „Ein Hoch auf das Leben“, seine ganz eigene, offene, feinfühlige, farbenfrohe, und gleichzeitig kritische Sicht der Dinge. Farben-Vielfalt, sowie Musiker und Songschreiber aus Leidenschaft. Er vereint hochkarätige Musiker seiner neuen Band auf dem Album, wie man unschwer beim Hören der Songs und Sehen der Musikvideos erkennen kann.

Sios Botschaft ist Toleranz und Akzeptanz, keine Verallgemeinerungen, Respekt sowie Fairness in jeglicher Form, gegenüber den Mitmenschen. Seinem neuesten Werk drückt er damit einen unverwechselbaren Stempel auf. In der deutschsprachigen Musiklandschaft ist kein vergleichbarer Künstler wie Sio zu finden, der seit über 30 Jahren, sein soziales Engagement und die Musik in ganz besonderer Art und Weise verbindet.

Er arbeitete 15 Jahre intensiv mit straffällig gewordenen Jugendlichen, ist über die von ihm gegründete Organisation „Erde & Mensch e.V.“ unter anderem mit einem mobilen Studio in Brennpunktschulen, Jugendzentren, sowie Kinder- und Jugendeinrichtungen unterwegs, schreibt dort Songs und dreht Musikvideos mit benachteiligten Kindern und Jugendlichen. Außerdem arbeitet er sozialpädagogisch in einer Spezialeinrichtung für Kinder und Jugendliche mit ADHS, Autismus und Mehrfachstörungen.

Diese ganz besondere Kombination und die Gabe seine Farben im authentischen Auftreten und mit seinen unverwechselbaren Texten und Kompositionen zu verbinden, macht ihn zu dem charismatischen Songwriter und Menschen, der er heute ist. Sio Steinberger wurde im Dezember 2022 in sieben Kategorien, mit dem Deutschen Rock & Poppreis ausgezeichnet.