SUBWAY TO SALLY – erste Single & Video “Was ihr Wollt”

Knapp vier lange Jahre sind vergangen, seitdem die Vorreiter des deutschen Folk-Rock, SUBWAY TO SALLY, ihr letztes Album HEY! veröffentlichten. Jetzt kehren sie mit dem 14. Studioalbum “Himmelfahrt”, das am 24. März 2023 via Napalm Records erscheint, zurück. Das neue Album beschreibt einen Wendepunkt in der Diskographie der Band: Schon seit Beginn ihrer großen Karriere setzen sich die Musiker mit den dunkelsten Abgründen der menschlichen Seele auseinander – jetzt überraschen sie Fans mit dem Gegenteil. Zum ersten Mal in über 30 Jahren Bandgeschichte zelebrieren die Musiker Hoffnung!

Mit der Single „Was ihr wollt“ vereinen die Folk-Rock Vorreiter nicht nur starke Kritik am Prinzip der Gegenseitigkeit, sondern geben vor allem einen ersten Vorgeschmack auf ihre neuen klanglichen Gefilde. Beeinflusst von eingängigen Rhythmen und mitreißenden elektronischen Beats entsteht eine düstere Atmosphäre, die sofort in den Bann zieht. Untermalt wird der Album-Opener durch das intensive und bildgewaltige offizielle Musikvideo.