DONOTS veröffentlichen Video zu “Auf sie mit Gebrüll”

Da geht noch was: Zu ihrer vor kurzem erschienen Single “Auf sie mit Gebrüll” veröffentlichen die DONOTS jetzt das passende Musikvideo. Gedreht wurde es vor 13.000 ausflippenden Fans beim “Grand Münster Slam” Ende November. Damit geht die Band aus Ibbenbüren den nächsten großen Schritt in Richtung des neuen Studioalbums “Heut ist ein guter Tag”, das am 03.02.2023 erscheint. Das ganze nächste Jahr über spielt die Band Konzerte.

Die Band hat das Wochenende in Münster noch immer nicht gänzlich verarbeitet: “Der fabulöse DONOTS Grand Münster Slam Weekender liegt gerade mal drei Wochen hinter uns und wir haben noch immer nicht unsere Kinnladen vom Boden der Halle Münsterland wieder eingesammelt. Unfassbare 13.000 Leute sind gemeinsam mit uns an 2 bums-ausverkauften Abenden komplett eskaliert. Und weil bei den besten Parties gilt ‘Wer sich daran erinnern kann, war nicht dabei!’, haben wir glücklicherweise die Kameras mitlaufen lassen.”

Mehr Circle Pits, blaue Flecken, blutige Stimmbänder, Schweiß und Freudentränen pro Quadratmeter und Sekunde dürften kaum möglich sein. Neben dem offiziellen Livevideo wird die Band auch noch aus den zahlreichen Fan-Video-Einsendungen eine “Fan Version” des Videos veröffentlichen – “Für den Moment sagen wir einfach Danke für die Unterstützung an die besten 13.000 Hauptdarsteller*innen eines Videos ever – Richtung Glück und nur voran!”, so die Band.