SUEDE mit neuer Single / Album am 05. September 2025

Nachdem Suede mit der Single „Disintegrate“ ihr zehntes Studioalbum „Antidepressants“ für den 05. September 2025 via BMG Rights Management ankündigten, erscheint heute die zweite Vorab-Single „Trance State“.

Der eindrucksvolle neue Song fängt die Dringlichkeit und magnetische Energie des Sounds von „Antidepressants“ ein. Kantige Basslinien und eisige Gitarrenklänge schaffen eine angespannte Atmosphäre, während Brett Andersons Text mit Themen wie Obsession, Selbsttäuschung und Paranoia die Schattenseiten der menschlichen Psyche beleuchtet.

Über die Single sagt Brett Anderson: „When you fall apart, there’s such an honesty and a truth to that. You’re revealing your real self. You’re presenting yourself to the world completely unvarnished. You’re not able to present a facade to the world anymore. It’s just you.“

Und über das neue Album: “If Autofiction was our punk record, Antidepressants is our post-punk record. It’s about the tensions of modern life, the paranoia, the anxiety, the neurosis. We are all striving for connection in a disconnected world. This was the feel I wanted the songs to have. The album is called Antidepressants. This is broken music for broken people.”

Als Suede begannen, die Musik für „Antidepressants“ zu schreiben, machten sie eine komplette Kehrtwende. Was ursprünglich als Soundtrack für ein konzeptionelles Performance-Kunstwerk gedacht war, wurde auf Eis gelegt. Die intensive gemeinsame Erfahrung, die Suede während der letzten drei Jahre auf Tournee mit „Autofiction“ machten, war so magnetisch, dass die Band ihre Pläne komplett ändern musste. Im Jahr 2025 übertragen Suede ihre Live-Energie direkt auf ihr neues Studioalbum.

„Antidepressants“ wurde live mit Suedes langjährigem Produzenten Ed Buller aufgenommen, der bereits 1992 ihre Debütsingle „The Drowners“ produzierte. Trotz ihrer 35-jährigen Karriere haben Suede das Gefühl, gerade erst anzufangen. “It is genuinely exciting being in this band. It feels like we’re still pushing creatively,” sagt Brett. “This is a widescreen and ambitious record,” ergänzt Bassist Mat Osman. “It’s a big stage record and it’s taking it up a gear.” Diese Begeisterung trieb die Aufnahmen voran, die in den ICP Studios in Belgien, im Londoner RAK, den Sleeper Sounds und im RMV in Schweden stattfanden.

„Antidepressants“ ist nicht nur eine klangliche Antwort auf die begeisterte Resonanz auf ihre Shows, sondern markiert auch die vierte Phase von Suedes Karriere und zeigt Brett Anderson mit einigen seiner persönlichsten Songs. Die erste Single „Disintegrate“ ist ein Beweis dafür: Eine hymnische Akzeptanz der eigenen Sterblichkeit, die unsere universelle Todesangst in eine dunkle Feier des Untergangs verwandelt und die Dualität von „Antidepressants“ symbolisiert.

„Antidepressants“ zeigt die mit Platin ausgezeichneten, Mercury-Prize-Gewinner und NME Godlike Genius-gekürten Giganten der britischen Independent-Musik voller Energie.