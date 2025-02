Das legendäre Supertramp-Album „Live In Paris 79“ in erweiterten Editionen

Supertramp waren 1979 nach der Veröffentlichung des Albums „Breakfast In America“ und der gleichnamigen Tour eine der populärsten Bands der Welt. Ihr komplettes Konzert im 8.000 Zuschauer fassenden Pavillon de Paris im Dezember desselben Jahres wird erstmals als „Live In Paris ’79“ auf 3LPs und als 2CD-Set erscheinen. Zuvor gab es das komplette Konzert nur als Video auf DVD und Blu-ray.

Aufgenommen am 1. und 2. Dezember 1979 in der klassischen Besetzung mit Rick Davies (Singer/Songwriter, Keyboarder), Roger Hodgson (Singer/Songwriter, Gitarrist, Keyboarder), John Helliwell (Saxophon, weitere Holzblasinstrumente, Gesang, Keyboarder) und der Rhythmusgruppe Dougie Thomson (Bassist) sowie Bob Siebenberg (Schlagzeug), die Supertramp auf dem Höhepunkt ihrer Karriere zeigen.

Im Gegensatz zum ursprünglich 1980 veröffentlichten Live-Album „Paris“, das Ausschnitte aus den ersten beiden Shows der vier Paris-Konzerte enthält, bietet die Dreifach-LP und die Doppel-CD nun die Songs, die während der beiden Shows im Dezember aufgenommen wurden.

Der 1969 gegründeten englischen Band gelang nach einigen Umbesetzungen 1974 mit dem Album „Crime Of The Century“ der internationale Durchbruch. Innerhalb von fünf Jahren avancierten Supertramp insbesondere durch das 20 Millionen Mal verkaufte Album „Breakfast In America“ zu Weltstars. Einen wesentlichen Anteil an dem großen Erfolg hatte aber auch die knapp zehnmonatige „Breakfast In America“-Tour durch Amerika, Kanada und Europa.

Dabei spielten Supertramp Hits und Klassiker wie zum Beispiel „School“, „Bloody Well Right“, „The Logical Song“, „Breakfast In America“, „Goodbye Stranger“, „Give A Little Bit“, „Dreamer“, „Take The Long Way Home“, „Fool’s „Overture“ oder „Crime Of The Century“. Außerdem visualisierte das Quintett den Song „Fool´s Ouverture“ mit Bildern von Katastrophen, von Politikern und Diktatoren der Zeitgeschichte, aber auch mit Künstlern wie Elvis, den Beatles oder dem Stummfilmstar Charlie Chaplin.

Dazu Drummer Siebenberg: „Wenn man auf diese Zeit zurückblickt, war es wirklich die Erfahrung des Lebens,… die beste aller Zeiten.“ Und Saxophonist Helliwell ergänzt: „Diese Pariser Shows waren definitiv ein Höhepunkt für uns, weil man die Reaktion des Publikums spüren konnte. Man kann die Sprunghaftigkeit in der französischen Menge tatsächlich hören. Sie klingen ein bisschen verrückt!“

Supertramp Live in Paris ’79 Titelliste:

Disc 1

· School

· Ain’t Nobody But Me

· The Logical Song

· Goodbye Stranger

· Breakfast In America

· Bloody Well Right

· Hide In Your Shell

· From Now On

· Child Of Vision

· Even In The Quietest Moments

· You Started Laughing (When I Held You In My Arms)

Disc 2

· A Soapbox Opera

· Asylum

· Downstream

· Give A Little Bit

· Dreamer

· Rudy

· Take The Long Way Home

· Another Man’s Woman

· Fool’s Overture

· Two Of Us

· Crime of the Century