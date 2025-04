Suzanne Vega – erstes Album mit komplett neuen Songs seit einem Jahrzehnt

Suzanne Vega veröffentlichte kürzlich den neuen Track „Chambermaid“, den dritten Vorgeschmack auf ihr neues Album Flying With Angels, das am 2. Mai bei Cooking Vinyl erscheint. Über „Chambermaid“ sagt Vega: „In meiner Adaption von Bob Dylans ‚I Want You‘ stelle ich mir vor, was die Figur der Chambermaid über ihre eigenen Bestrebungen und ihre Beziehung zu dem großen Mann selbst sagen würde.“

Suzanne Vega, die als eine der führenden Songwriterinnen ihrer Generation gilt, veröffentlicht ihr erstes komplettes Album mit neuer Musik seit über einem Jahrzehnt. Flying With Angels erscheint am 2. Mai auf Cooking Vinyl. Produziert wurde das Album von Vegas langjährigem Mitarbeiter und Gitarristen Gerry Leonard (David Bowie, Rufus Wainwright, Laurie Anderson, Duncan Sheik).

„Jeder Song auf dem Album spielt sich in einer Atmosphäre des Kampfes ab“, so Vega. „Kampf um das Überleben, um das Sprechen, um die Beherrschung, um den Sieg, um die Flucht, um jemand anderem zu helfen oder einfach um das Leben.“

Die erste Single des Albums „Speakers‘ Corner“ wurde am 04. März 2025 veröffentlicht und thematisiert die zunehmend politische Natur der heutigen Kommunikation, in der es einfacher denn je ist, seine Meinung in den sozialen Medien zu äußern, und dieses Privileg dennoch oft missbraucht wird.

Zur Feier des neuen Albums wird Vega mit Songs aus allen Dekaden ihrer Karriere und dem neuen Albummaterial durch ganz Europa und Nordamerika touren. Dabei kommt die zweifache Grammy-Gewinnerin auch für fünf exklusive Deutschlandkonzerte nach München, Hamburg, Berlin, Offenbach und Köln. Auf der Bühne wird Suzanne Vega von ihrem langjährigen musikalischen Weggefährten, dem gefragten Gitarristen Gerry Leonard, und erstmalig auch von der Cellistin Stephanie Winters begleitet.

Berühmt für ihre Live-Shows, kommentierte Louder Than War die Auftritte von Vega: „Suzanne Vega hielt eineinhalb Stunden lang tausend Menschen in ihrer Hand und ließ es wie nichts und alles erscheinen.“ Die New York Times stellt fest, dass sie „aufmerksam für das Reich des Unsichtbaren ist“. Finding Connecticut lobte ein kürzlich stattgefundenes Konzert als „geradezu hypnotisierend, da sie mit ihren gefühlvollen Liedern Geschichten in einer gemütlichen Umgebung erzählte, die eine tiefe Verbindung zum Publikum ermöglichte“.

Vega wurde zu einer der führenden Persönlichkeiten des Folk-Revivals in den frühen 1980er Jahren. Seit der Veröffentlichung ihres selbstbetitelten, von der Kritik gefeierten Debütalbums im Jahr 1985 hat sie zahlreiche Songs geschrieben und aufgenommen, die Teil der zeitgenössischen Musiksprache geworden sind, darunter „Luka“, „Marlene on the Wall“ und „Tom’s Diner“, ein A-cappella-Stück, das vom britischen Electronic-Dance-Duo DNA neu abgemischt wurde und ein großer Club-Hit wurde. Der Song wird nach wie vor oft gesampelt und von Künstlern aus dem gesamten musikalischen Spektrum gecovert. Ihre Alben, darunter ihr selbstbetiteltes Debüt, der Nachfolger Solitude Standing und „99.9F“, haben sich weltweit millionenfach verkauft.

TRACKLIST “Flying with Angels”

1. Speakers’ Corner

2. Flying With Angels

3. Witch

4. Chambermaid

5. Love Thief

6. Lucinda

7. Last Train From Mariupol

8. Alley

9. Rats

10. Galway

Suzanne Vega – „Flying With Angels“ Tournee 2025