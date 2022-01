Er ist einer der erfolgreichsten Solokünstler dieses Planeten. Zehn Jahre nach seiner allerersten Veröffentlicht ist The Weeknd so erfolgreich wie nie zuvor und bricht einen Rekord nach dem anderen. Zuletzt landete sein Mega-Hit „Blinding Lights“ auf Platz 1 der „Billboard’s Greates Songs Of All Time Hot 100 Charts“ und schrieb damit Musikgeschichte. Denn The Weeknd löste mit „Blinding Lights“ den legendären 1060er Hit „The Twist“ ab, der seit 2008 an der Spitze verweilte. Zudem ist „Blinding Lights“ die Single, die die meisten Wochen in den regulären Billboard Hot 100 verbracht hat.

Seit 7. Januar schreibt er mit der Veröffentlichung seines neuen Albums „Dawn FM“ das nächste Kapitel seiner Erfolgsgeschichte. Die Veröffentlichung der CD folgt am 28. Januar, die Vinyl-Version am 29. April

Tracklist „Dawn FM“

Dawn FM

Gasoline

How Do I Make You Love Me?

Take My Breath

Sacrifice

A Tale By Quincy

Out Of Time

Here We Go…Again

Best Friends

Is There Someone Else?

Starry Eyes

Every Angel Is Terrifying

Don’t Break My Heart

I Heard You’re Married

Less Than Zero

Phantom Regret By Jim