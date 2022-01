Kae Tempests neues Album “The Line Is A Curve” erscheint am 8. April 2022 bei Fiction Records. Es wurde von Dan Carey produziert und folgt Tempests gefeiertem Theaterstück “Paradise”, das 2021 am National Theatre in London Premiere feierte. Bereits heute erscheint die neue Single “More Pressure”, auf der Kevin Abstract vom amerikanischen Hip-Hop-Kollektiv BROCKHAMPTON zu hören ist. Rick Rubin hatte der Gruppe Tempests letztes Album “The Book of Traps and Lessons” in seinem Studio vorgespielt. Daraufhin nahm die Gruppe Kontakt auf, um sich für die Inspiration zu bedanken.

Nach vorangegangenen Tour-Erfahrungen wurde Kae Tempest klar, dass “The Line Is A Curve” ein “kommunizierendes” Album werden sollte. Das Konzept manifestierte sich sowohl in den Beiträgen anderer Künstler – als Gäste zu hören sind der bereits erwähnte Kevin Abstract sowie Grian Chatten von Fontaines DC, Lianne La Havas, ássia und Confucius MC – als auch während der Aufnahmen: Tempest beschloss, an einem Studiotag je drei Gesangsaufnahmen in Anwesenheit dreier Generationen von Menschen zu machen: “Einem 78-jährigen Mann, den ich noch nie getroffen hatte, einer 29-jährigen Frau, der Dichterin Bridget Minamore, die eine gute Freundin von mir ist, und dann drei jungen Fans im Alter von 12, 15 und 16 Jahren, die auf einen Social-Media-Post geantwortet hatten.”

Das Album-Artwork stammt von Wolfgang Tillmans. Kae beschreibt das Album und die Kooperation so: “Auf The Line Is A Curve geht es ums Loslassen. Das Loslassen von Scham, Angst und Isolation und sich stattdessen der Kapitulation hinzugeben. Die zyklische Natur der Zeit, des Wachstums und der Liebe zu akzeptieren. Dieses Loslassen ist hoffentlich auf der gesamten Platte zu spüren. In der Musikalität, der Instrumentierung, in Text, Ausdruck und Covergestaltung. In der Art und Weise, wie es endet, wo es beginnt, und beginnt, wo es endet. Während meines gesamten kreativen Lebens habe ich mich nach dem Rampenlicht gesehnt und mich darin hoffnungslos unwohl gefühlt. Bei den letzten Platten wollte ich komplett von den Albumcovern, aus den Videos und den vordergründigen Aspekten dieser Industrie verschwinden. Vieles davon hatte mit meiner Scham zu tun, aber ich verbarg sie hinter dem aufrichtigen Wunsch, dass meine Arbeit für sich selbst spricht, ohne dass ich im Vordergrund stehe und das, was sich für mich so einzigartig und heilig anfühlt, zur Ware mache. Manchmal ärgerte ich mich darüber, dass ich mich selbst präsentieren musste, um meine Arbeit zu präsentieren. Aber dieses Mal verstehe ich es anders. Ich möchte, dass die Leute sich von mir, der Person, die diese Platte gemacht hat, willkommen geheißen fühlen, und ich habe einige meiner leichteren Bedenken fallen gelassen. Ich fühle mich gefestigter in dem, was ich zu tun versuche, wer ich als Künstlerin und als Mensch bin und was ich zu bieten habe. Ich empfinde weniger Scham, weil ich mich nicht mehr vor der Welt verstecke. Ich wollte mein Gesicht zeigen, und mein Traum war, dass es Wolfgang Tillmans sein würde, der das Porträt macht.”

Mit vier Studioalben, einem Roman, einem ersten Sachbuch (“On Connection”), drei Theaterstücken und fünf Gedichtsammlungen hat sich Kae Tempest als eine der künstlerischen Stimmen dieser Zeit etabliert. “The Line Is A Curve” erscheint am 08. April 2022.