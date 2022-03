“SCHEISS WESSIS” und “SCHEISS OSSIS” – natürlich ist das eine gemeinsame Aktion von Marteria und den Toten Hosen. Es geht um eine Sache, die uns schon seit langer Zeit beschäftigt: Wie kann es sein, dass es über 30 Jahre nach dem Mauerfall immer noch ein Fremdeln und einen Haufen Vorurteile zwischen Ost- und Westdeutschen gibt? Wieso spricht man überhaupt noch von Ost- und Westdeutschen?

“Als wir die Songs vor drei Monaten eingespielt haben, war die Welt noch ein andere: mit dem Beginn von Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine ist nichts mehr, wie es vorher war. Vielleicht ist auch unser Thema dadurch etwas in den Hintergrund gerückt, aber letztendlich sind diese Lieder auch ein Plädoyer für das Zusammenwachsen, für das Gemeinsame und für die Freundschaft. Wir können es kaum erwarten, die Songs mit Euch zu teilen.” (Die Toten Hosen & Marteria, 17. März 2022)

Vor ziemlich genau zehn Jahren trafen sich der Rostocker Rapper Marteria und der Düsseldorfer Rockmusiker Campino beim Fußballspielen im Backstage-Bereich eines Festivals, es war Liebe auf den ersten Blick. Auch die anderen Toten Hosen lernten den Rapper bald kennen. Daraus resultierte schnell eine Zusammenarbeit: Für das Album „Ballast der Republik“ schrieben Campino und Marteria gemeinsam einige Texte. Das war nur der Anfang einer großen Freundschaft, die im Laufe der Jahre durch viele weitere Projekte, gemeinsame Reisen, Parties und Auswärtsfahrten immer intensiver wurde.

Nun kommt es zu einer spektakulären Kollaboration. Es geht um ein heißes gesamtdeutsches Eisen: Wieso kommen so viele Wessis und Ossis über 30 Jahre nach der Wiedervereinigung immer noch nicht miteinander klar? Mit der Doppel-A-Seiten-Single „SCHEISS OSSIS“ / „SCHEISS WESSIS“ beleuchten Marteria und Die Toten Hosen in jeweils eigenen Songs Befindlichkeiten und Selbstwahrnehmungen im Jahr 32 nach dem Mauerfall.

Die Veröffentlichung erscheint auf dem Label der Toten Hosen als Doppel-A-Seiten-Single, limitiert auf 4.000 Stück in bundesgrünem und 4.000 Stück in zonenblauem Vinyl sowie als Download und Stream. Auf allen Vorbesteller-Plattformen sind die Vinylsingles leider schon ausverkauft, im ausgewählten Schallplattenfachhandel gibt es zur Veröffentlichung am 25.3. noch einige Exemplare.

ALLES AUS LIEBE – 40 JAHRE DIE TOTEN HOSEN

10.06.22 Köln – RheinEnergieSTADION – Ausverkauft

15.06.22 Rostock – IGA Park

18.06.22 München – Olympiastadion

24.06.22 Düsseldorf – Merkur Spiel-Arena – Ausverkauft

25.06.22 Düsseldorf – Merkur Spiel-Arena – Ausverkauft

30.06.22 Kassel – Auestadion

02.07.22 Wien – Krieau Open Air

09.07.22 Großpösna – Störmthaler See (bei Leipzig)

14.07.22 Hamburg – Open Air am Volkspark

16.07.22 Stuttgart – Cannstatter Wasen – Ausverkauft

17.07.22 Zürich – Letzigrund Stadion

20.07.22 Locarno – Moon&Stars

23.07.22 Freiburg – Messeplatz

24.07.22 Mannheim – Maimarktgelände

20.08.22 Berlin – Flughafen Tempelhof

27.08.22 Bremen – Bürgerweide – Ausverkauft

03.09.22 Konstanz – Bodensee Stadion

10.09.22 Minden – Weserufer Kanzlers Weide – Ausverkauft