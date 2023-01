TYRA mit Video Premiere zu “In Your Eyes”

Die 26-jährige Singer-Songwriterin aus Luxemburg saß seit Ende 2020 bis Anfang 2022 ununterbrochen im Studio, um gemeinsam mit dem Produzenten Ulrich Hilbel und dem luxemburgischen Produzenten Tom Gatti alle Songs zu kreieren, die auf dem Album zu hören sein werden. Die Songs gehen durch viele Emotionen die von einer Beziehung inspiriert wurden, die sich als toxisches und niederschmetterndes Schlachtfeld entpuppte. Wie Tyra sagt: „Diese Songs zu schreiben fühlte sich wie eine Therapie an, alles was man fühlt in Worte zu fassen und langsam zu sehen wie etwas Schönes aus so viel Schmerz entstehen kann. Es fühlte sich unglaublich befreiend an, deshalb war der Titel REDEMPTION perfekt, um einen Abschluss zu finden.“

Mit „In Your Eyes” geht Tyra einen Schritt zurück von ihren eher melancholischen Melodien und zeigt eine viel härtere Seite von sich. Tyra sagt: „’In Your Eyes’ handelt davon, mit jemandem zusammen zu sein, der dich ausnutzt und manipuliert.“ Der Song beginnt damit, dass man nachts nicht schlafen kann und alles anzweifelt was der Partner zu einem gesagt hat, und sich fragt, was eine Lüge war und was die Wahrheit. Die Dynamik des Songs stellt das ständige Auf und Ab einer toxischen Beziehung dar: „Die letzte Phrase im PreChorus ‘here we go again’, die in die Hook mündet, ist dieser Kreislauf der sich fortsetzt wenn du in der Beziehung bleibst und merkst, dass sich die Lügen immer wieder wiederholen.“

Tyra sagt außerdem: „Meine Lieblingszeile des Songs ist ‘every time I compromise to keep you in my life, I need to pay the price’. Ich habe so oft Kompromisse gemacht nur um den Frieden zu bewahren, und ich bereue es, dass ich mich mit so wenig Respekt habe behandeln lassen. Dieser Song war für mich das perfekte Ventil für all die Wut und sendet die ermutigende Botschaft: Du kannst so viel versuchen wie du willst um mich zu manipulieren, aber ich durchschaue endlich deine Lügen.“

Die luxemburgische Künstlerin hat bereits viele Erfolge mit Top 5 und Top 10 Platzierungen in den französischen und englischen Club Charts, sowie in Deutschland und Dänemark. Mehrere Nr. 1 Positionen in den iTunes Charts ihres Heimatlandes in “Pop”, “Dance” und “All Genres”, Airplay in mittlerweile über 15 Ländern, 6-stellige Streamingzahlen und die ersten großen Spotify Playlists (“Weekend”, “Discover Weekly”), die erste große Apple Music Playlist (“New In Dance”, “New In Pop” und “New Music Daily”), zehntausende Views auf YouTube und eine Heavy Rotation auf dem King Channel mit ihrer Single “Dream Girl”. Tyra beweist, dass sie eine sich ständig weiterentwickelnde Künstlerin ist, die immer mehr von ihrem Talent zeigt.