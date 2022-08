voXXclub präsentieren ihre neue Single “Was geht hier ab”

Selbst Deep Purple-Ikone Ritchie Blackmore wird man damit noch überraschen können: Mit „Was geht hier ab“! Der Text ist selbsterklärend und ein Wegweiser in die musikalische Zukunft des voXXclub! Durchaus möglich, dass sich Blackmore die Frage stellt: “Was geht hier ab”?

Seit Jahrzehnten greifen Millionen von eifrigen Gitarristen in die Saiten, um so zu klingen, wie Ritchie Blackmore es anno 1972 erstmals vormachte, als er „Smoke On The Water“ anriss und aus dem Song die Hard Rock-Hymne einer ganzen Generation wurde. Und jetzt die gnadenlose Wahrheit: Liebe Leute, man glaubt es kaum, aber das Intro braucht nicht unbedingt sechs Saiten, um wuchtig zu klingen. Singen funktioniert auch. Und zwar richtig gut, wenn man Kraft in den Stimmen hat und das seit Jahren bereits im Bandnamen klarstellt, wie der voXXclub es tut, jene fünf Herren, denen ihre Stimmen die wichtigsten Instrumente sind. Ihre Stimmen und die Lust immer quer durch die Genres zu wildern, sich nicht um irgendwelche ehernen Gesetze zu kümmern, sondern einfach loslegen. Ein ‚das darf man nicht‘ geben die Herren schon immer an der Studiotür, respektive an der Bühnentür ab.

Oberste Prämisse ist: Spaß muss es machen und jeder Gig zum Workout für Band und Publikum werden. ‚Das Leben rockt‘ singen voXXclub und aus „Smoke On The Water“ wird „Was geht hier ab“. Der Titel läuft auf die Zeile „Wir machen laut“ hinaus. Es rockt, die Luftgitarren wirbeln, Headbangen geht auch ohne lange Matte und die Hauptsache dabei ist, Grenzen zu überwinden und dass die Sau raus darf. Schwarz dominiert die Optik und die Quetschn darf diesmal in der Garderobe bleiben.

„Das ist unsere musikalische DNA, dieses unkonventionelle und wer weiß was uns alles noch so einfällt“, sagen die fünf unisono und wer Angst hat, dass die Volksmusik einmal irgendwie zu kurz kommt, braucht sich nicht zu fürchten. Lederhose bleibt Lederhose, ob schwarz oder im Alpinstyle. Wichtig ist, wer drinsteckt und da ist der voXXclub schon eine für sich stehende Marke.

„Was geht hier ab“ ist ein Fingerzeig und lupft schon ein wenig das Tuch, unter dem sich die ersten Anzeichen des nächsten Albums zeigen. Im Herbst wird es wohl so weit sein, aber bis dahin wird es noch einiges Überraschendes vom voXXclub zu hören geben.