YUNGBLUD veröffentlicht drittes Studioalbum „Yungblud“

Seit heute ist Yungbluds drittes Studioalbum „YUNGBLUD“ überall erhältlich, das unter anderem die bereits veröffentlichten Singles und Fan-Favoriten „The Funeral“, „Don’t Feel Like Feeling Sad Today“, „Memories ft. Willow“ sowie das am vergangenen Dienstag veröffentlichte „Tissues“ enthält. Seit gestern Abend hat „Tissues“ auch ein offizielles Musikvideo!

Gedreht wurde der Clip in London, Regie führte Charlie Sarsfield. Mit dem Video will Yungblud ganz offiziell eine neue Ära einläuten: Erstmalig sehen wir ihn ausgelassen tanzen – seine Performance lässt unweigerlich Erinnerungen an den King Of Pop wach werden. Was den Track außerdem so besonders macht? Er enthält ein Sample von The Cures „Close To Me”, das von Robert Smith höchstpersönlich freigegeben wurde!

“This is a new era for YUNGBLUD, I wanted to dance, I wanted to move, and I wanted to really personify in the video what this song means. It’s happiness and it’s euphoria and it’s letting the fuck go.” – Yungblud

Schaut Euch das Video zur neuen Yungblud-Hymne hier an:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Am kommenden Donnerstag, den 08. September wird Yungblud den Sunset Strip in L.A. unsicher machen und in eine riesige Party verwandeln: Er spielt an diesem Abend drei Shows in drei legendären Venues auf dem Strip, dem Whisky A Go Go, dem Viper Room und dem Roxy. Das Ganze wird live via Amazon Twitch gestreamt!