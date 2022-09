Billy Joel: am 4. November erscheint “Live at Yankee Stadium”

Zur Feier der 50-jährigen Karriere von Billy Joel veröffentlichen Columbia Records und Legacy Recordings, die Katalogabteilung von Sony Music Entertainment, am 4. November Billy Joel: „Live at Yankee Stadium“ in digitalen Formaten, auf Doppel-CD, als 3LP-Set und Blu-Ray. Unter dem Link: Billy Joel – Live at Yankee Stadium (lnk.to) sind Vorbestellungen möglich.

“Der Auftritt eines gebürtigen New Yorkers im Yankee Stadium ist natürlich die ideale Voraussetzung für eine tolle Live-Atmosphäre. Wir freuen uns sehr darüber, es den Fans zu ermöglichen, dieses Konzert zu verfolgen und zu den größten Hits einer Musiklegende abzurocken“, sagt Tom Mackay, President der Premium Content Division von Sony Music Entertainment. Auf der Setlist stehen Hits wie zum Beispiel “Piano Man”, “We Didn’t Start The Fire”, “New York State Of Mind”, “Scenes From An Italian Restaurant”, “Shout” und weitere Klassiker.

Billy Joel rangiert in den Top Ten der erfolgreichsten Solo-Künstler der Geschichte. Die Live-Shows des Sängers, Songwriters und Komponisten, der seit fünf Jahrzehnten Millionen von Musikfans begeistert, sind unvergessliche Erlebnisse.

Billy Joel ist seit einem halben Jahrhundert ein zuverlässiger Hitproduzent und verkaufte über 160 Millionen Alben. Das beweist die Statistik von 33 Top 40-Hits eindrücklich. Für seine Longplayer „Greatest Hits Volume I & Volume II“ und „The Stranger“ erhielt Joel zweimal den Diamond Award der RIAA, der nur für Alben mit über zehn Millionen verkauften Exemplaren verliehen wird. Er wurde 23-mal für den GRAMMY® nominiert und gewann die Trophäe sechsmal, unter anderem in der prestigeträchtigen ‚Grammy Legend Award‘-Kategorie.

Billy Joel ist Mitglied der Rock & Roll Hall of Fame, der Songwriter’s Hall of Fame und wurde unzählige Male für seine Leistungen ausgezeichnet. So verlieh man ihm einen TONY Award (für “Movin’ Out”), den Gershwin Prize der Library of Congress in der Kategorie ‚Popular Song‘ und den ASCAP Centennial Award für sein Lebenswerk. Darüber hinaus ist Joel Träger des Kennedy-Preises – und sein Name wurde auf dem Hollywood Walk of Fame mit einem Stern verewigt.

CD1

Storm Front (5:33)

Allentown (3:57)

Prelude/Angry Young Man (5:09)

I Go To Extremes (4:40)

New York State Of Mind (6:04)

The Downeaster ‘Alexa’ (4:42)

My Life (4:39) [FROM 6/22/90]

Shameless (4:24) [FROM 6/22/90]

Scenes From An Italian Restaurant (7:37)

Pressure (5:20)

Miami 2017 (I’ve Seen The Lights Go Out On Broadway) (4:30)

Uptown Girl (3:10) [FROM 6/22/90]

CD2