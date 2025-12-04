Wer es bis zum 23. Dezember noch nicht geschafft hat, in Weihnachtsstimmung zu kommen, hat in Trier seit Jahrzehnten Gelegenheit, sich am Vorabend in der Arena Trier für Heiligabend einzustimmen. Dann nämlich, wenn die Truppe um den Komponisten, musikalischen Direktor und Ideengeber Thomas Schwab zum jährlichen Event „Christmas Moments“ einlädt. Das Konzert im heimatlichen Trier ist stets der Abschluss einer Tour durch den Advent, die Jahr um Jahr größer wurde und weitere regionale Bahnen schlug. Und für viele Fans beginnt Weihnachten erst dann, wenn zum krönenden Abschluss das Originalstück „Traum von Bethlehem“ erklungen ist.

Christmas Moments ist eine festliche Show voller Magie, Musik und Emotionen. Sie nimmt das Publikum mit auf eine Reise durch die schönsten Augenblicke der Weihnachtszeit – von leisen, besinnlichen Momenten bis hin zu mitreißenden, funkelnden Highlights. Warmes Licht, berührende Klänge und liebevoll inszenierte Szenen lassen Erinnerungen aufleben und schaffen neue, unvergessliche Weihnachtsmomente für Groß und Klein.

Ein weiteres Merkmal der Show ist in jedem Jahr ein besonderer Gast, der eigene Akzente einbringt. Neben den Stammsänger*innen David Moore, Dominik Steegmüller und Emily Valerius war in 2025 die Soul- und Gospelsängerin Ingrid Arthur mit an Bord, um sich stimmgewaltig einzubringen. Geboren in Gainesville, Georgia, zählt sie zu den kraftvollsten und eindringlichsten Stimmen unserer Zeit. Sie war Teil der Weather Girls, ist schon mit Westernhagen aufgetreten und hat erfolgreich bei „The Voice of Germany“ teilgenommen. In Trier glänzte sie mit Gospelsongs und Weihnachtsklassikern wie dem grandiosen „Mary Did You Know“, „Hark The Herald Angels Sing“ und einem sehr emotionalen „Oh Holy Night“.

Dabei riss sie keineswegs die Aufmerksamkeit allein auf sich, denn alle Interpret*innen des Abends brachten bemerkenswerte Leistungen. Dazu gesellten sich eine formidable Band und Thomas Schwab am Piano. Besonders eindrucksvoll waren die Saxofon-Soli von Andreas Steffens, die mehrfach mit Sonderapplaus bedacht wurden. Die Ansagen erfolgten manchmal durch Thomas und die anderen Mitwirkenden, aber in humorvoller Weise auch durch den Schauspieler Stefan Konrad, der als „Engel Freudinand“ in seiner mitreißenden Art eine Bescherung nachspielte, ein Gedicht in „Denglisch“ vortrug und dem Polarexpress huldigte.

Den gesanglichen Start lieferte Dominik mit „Joy To The World“. Es gab über den ganzen Konzertverlauf stimmungsvolle Bilder auf dem LCD-Schirm auf der Bühnenrückseite. Und die Arena hat zum Tourabschluss immer noch eine Besonderheit: Bei acht Songs wurde die Band um einen 100köpfigen Chor aus Sänger*innen aus der Region ergänzt, die hier schon zu Beginn mit auf der Bühne standen. Gemeinsam mit David intonierten sie die Hymne „That’s My King“ und lieferten Ingrid einen großartigen Start zu „Jesus What A Wonderful Child“.

Egal ob große breitwandige Songs oder stimmungsvolle Balladen – das Publikum ging stets emotional mit und ließ sich auf die berührende Musik ein. Ganz stark und meine persönlichen Highlights im ersten Teil waren „Liebe nur Liebe“ und Coldplays „Fix You“, beides in Pianoversionen interpretiert von Dominik. Soulig erklang David mit „It’s The Most Wonderful Time Of The Year“. Und Emily war großartig mit „Have Youself A Merry Little Christmas“ und „Rockin‘ Around The Christmas Tree“. Nach siebzig Minuten kam zum Schluss der ersten Hälfte wieder der Chor auf die Bühne und man erzeugte mit Jacksons „Earth Song“ (Vocals: Emily Valerius) allumfassende Gänsehaut für die Pause.

In der zweiten Hälfte war es Zeit für viele Klassiker, die als Weihnachtslieder- und Gospel-Medleys dargeboten und mit dem Publikum intoniert wurden. Und die Highlights? Ganz klar die Erich-Kästner-Vertonung „Dezember“, die das zu Ende gehende Jahr mit dem zu Ende gehenden Leben vergleicht. Auf jeden Fall auch „God Rest Ye Merry Gentlemen“, bei dem Emily nicht nur sang, sondern dazu Violine spielte. Dominik interpretierte den rotnasigen „Rudolph“ mit sehr viel Swing. Und vor allem David rührte das Publikum zu Tränen, als er von seinem schwierigen Jahr erzählte und wie ihm der brandaktuelle Song „Desperate“ (im Original von Jamie MacDonald und Lauren Daigle) durch diese Zeit geholfen hat. Ein Moment und eine persönliche Geschichte, die wohl keiner der Anwesenden so schnell vergessen wird.

Zum Schluss trat der Chor wieder in den Bühnenhintergrund. Thomas erklärte seine Lyrics für „Der große Schnee“, das er im Gedenken an seinen verstorbenen Vater geschrieben hat und das die adventliche Idee in alle Herzen brachte. Und dann erfolgte natürlich der emotionale Abschluss mit der Zugabe „Traum von Bethlehem“, dessen erste Töne ich immer mit einem dicken Kloß im Hals mitsingen muss. Und wie sollte man den Abend gemeinsam enden lassen, wenn nicht mit „Stille Nacht“ gesungen aus über 3.000 Kehlen in der Arena Trier?

Die Show endete nach gut drei Stunden um 23 Uhr. Am Vorabend von Heiligabend wurde Christmas Moments mehr als ein Konzert. Es war mal wieder ein leiser Anker inmitten der vorweihnachtlichen Unruhe. Die Musik schuf einen Raum, in dem die Zeit für einen Moment stillzustehen schien, getragen von Wärme, Erinnerung und Hoffnung. Besonders die sensiblen Eigenkompositionen von Thomas Schwab ließen mein Herz und meine Gedanken zur Ruhe kommen. Als die letzten Töne verklungen waren, lag eine spürbare Verbundenheit im Saal: das Gefühl, angekommen zu sein. Mit dieser inneren Ruhe und einem Lächeln im Gesicht trat das Publikum hinaus in die Winternacht – bereit für das Fest, erfüllt von genau jenen Momenten, die Weihnachten ausmachen.

Und auch im Jahr 2026 wird es „Christmas Moments“ am 23. Dezember in der Arena Trier geben. Die ersten Tourdaten für das kommende Jahr finden sich bereits auf der Homepage: https://www.christmas-moments.de/

(Alle Fotos: Dietmar Schmitt)

Setlist „Christmas Moments“, 23.12.2025, SWT Arena Trier

Joy To The World

That’s My King

Jesus, What A Wonderful Child

Have Youself A Merry Little Christmas

Liebe nur Liebe

Mary, Did You Know

It’s The Most Wonderful Time Of The Year

Rockin‘ Around The Christmas Tree

Fix You

Hark! The Herald Angels Sing

Earth Song

PAUSE

Weihnachten ist nicht mehr weit

Der Dezember

God Rest Ye Merry Gentlemen

Rudolph, The Red-Nosed Reindeer

Ihr Kinderlein kommet

Alle Jahre wieder

O du fröhliche

Desperate

O Holy Night

Der große Schnee

This Little Light Of Mine

Higher And Higher

Oh Happy Day

Amen

Oh Come All Ye Faithful

ZUGABEN