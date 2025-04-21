Deaf Havana haben in Köln ihre aktuelle Deutschlandtour gestartet und sind am kommenden Donnerstag (29. Januar) direkt wieder zurück. Das Luxor war am 23. Januar bis auf den letzten Platz ausverkauft – kein Wunder also, dass man sich für ein Zusatzkonzert im Club Volta entschieden hat.

Nun ist die britische Band kein Newcomer, sondern schon seit Mitte der Nuller-Jahre im Geschäft, mit Höhen und Tiefen, einigen Mitglieder- und Stilwechseln, von emotionalem Post-Hardcore zu Rock-Pop, mit eingängigen Hooks und oft autobiographischen Texten. Die letzte Änderung: Mittlerweile ist Deaf Havana als Duo unterwegs: James Veck-Gelodi übernimmt den Gesang und die Gitarre, sein Bruder Matthew Veck-Gelodi kümmert sich ebenfalls um Gitarre, aber auch um Keyboardsounds. Unterstützt werden sie auf Tour durch Live-Musiker an Schlagzeug und Bass.

Als Duo scheint es jedenfalls gut zu funktionieren – 2025 haben sie ihr aktuelles Album „We’re never getting out“ veröffentlicht. Die Bandbreite aus Singer-Songwriter-Akustik und treibenderen (Post-)Hardrock-Stücken zeigt sich auch bei der Live-Auswahl. Sänger James steht auch allein mit Akustik-Gitarre auf der Bühne und weiß die Fans in den Bann zu ziehen, ebenso wie die komplette Band ein solides Gesamtpaket abliefert.

Dabei kommen weder die neuen Songs zu kurz noch die größeren Hits der Briten. „Sinner“, „Happiness“, „Fever“ oder „Trigger“ sind auf der Setlist zur Verzückung der Fans unter anderem vertreten.

Als Vorband ist Flash Forward mit dabei: 2010 im Ruhrgebiet gegründet, ist das Quartett auch schon länger im Musikgeschäft unterwegs. Bei Instagram bezeichnen sie sich als „Alternative Emo Band“, mit Alternative Rock kommt man sicherlich zu einer guten Einordnung.

Zu den meistgehörten Songs der Gruppe zählen vor allem rockigere Cover-Versionen von „Believe“ (Cher) und „Daylight in your Eyes“ (No Angels) – doch bereits seit ihrer Anfangszeit veröffentlichen Flash Forward selbst geschriebene Musik – zuletzt „Renegade“, das achte Album. Den Part der Einstimmung auf den Hauptact absolvierte die Band jedenfalls mit Bravour, da dürften auch einige neugierig auf mehr geworden sein.

Spontane könnten sich jedenfalls noch für kommenden Donnerstag Tickets besorgen! Das Konzert startete um 19 Uhr recht früh und war gegen 21.30 Uhr zu Ende – ideal eigentlich, um danach noch weiter rauszugehen oder um den letzten Arbeitstag auch noch entspannt zu schaffen.

Setlist – Deaf Havana, 23.1.2026, Luxor Köln

Carousel

Mildred

Fever

Worship

22

On the Wire

Lawn Tennis

Tracing Lines

Happiness

Holy

Hell

Pretty Low

Hurts To Be Lonely

Dog

Kids

Car Crash

Zugabe:

Going Clear

Trigger

Anemophobia

Sinner