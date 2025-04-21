Die Rückkehr von Heisskalt wurde 2024 von Fans ordentlich gefeiert. Jetzt ist die Band wieder da und liefert ein strammes Programm ab: zwei Festivalsommer sind inzwischen absolviert, mit „Vom Tun und Lassen“ ist ein neues Album veröffentlicht, inklusive Release-Shows und kleiner Clubtour. Für Heisskalt sicherlich eine aufregende Zeit – und man merkt durchaus, dass es noch nicht so ganz greifbar ist, was da alles passiert ist. „Es war schon ziemlich spannend, nach unserer Pause wieder da rauszugehen. Hören die Leute überhaupt noch Rockmusik?“, überlegt Sänger Mathias Bloech während einer Ansage laut.

Und ganz offensichtlich gibt es noch genug Menschen, die auf Post-Hardcore, Alternative Rock stehen: Das Konzert im Kölner E-Werk ist nicht ganz ausverkauft, aber sehr gut besucht. Mit Nikra als Vorband hat Heisskalt eine gute Wahl getroffen – und kleiner Spoiler: Die neue Version von „Nicht anders gewollt“ ist ein Feature mit Nikra und wird an dem Abend natürlich auch live performt.

Heisskalt fahren einiges auf, an Licht, am Sound, an der Performance. Die Energie kann man mit Händen greifen, die atmosphärischen Songs werden mit der passenden Lichtshow untermauert, die Kenner auch schon von den Shows im November 2024 her kennen. Eine Mischung aus allen vier Alben und von der ersten Heisskalt-EP lassen kaum Wünsche übrig. Es wird geschunkelt mit mehr oder weniger feuchten Augen, Circle Pits werden mit späterem Abend immer größer, Moshpits dürfen nicht fehlen.

Wurde das Konzert in der Kölner Kantine vergangenes Jahr noch aufgezeichnet, ist das bei dieser Tour nicht möglich. „Da gilt es, die Sachen abzuspeichern“, so Bloech, während er auf Herz und Hirn deutet. Immerhin in Fotos wird auch dieses Konzert, diese Tour festgehalten.

Man merkt, dass die Band mit Spaß dabei ist. Mathias Bloech lässt es sich nicht nehmen, sich von der Menge tragen zu lassen. „Hast du auch zu viel Glas und zu wenig darin“, das passe ja ganz gut zu Köln, scherzt er später. Doch es wird natürlich auch Ernst: Der Rechtsruck bewegt, mache wütend, traurig und ärgere auch: „Offene Arme der gewaltigste Protest den wir haben – Will sagen bevor noch jemand hinfällt – Passt bitte aufeinander auf in dieser Scheißwelt“ heißt es in „Gipfelkreuz“ und an solchen Abenden bleibt das Gefühl, dass man in dieser Ansicht vereint ist.

Der Abend bleibt im Gedächtnis, mehr oder minder ausgepowert, mit kratziger Kehle. „Wir haben uns fürs Tun entschieden – aber all das macht nur Sinn, wenn es Leute gibt, die zuhören und zuschauen“, brechen Heisskalt zum Abschluss nicht nur eine Lanze für die eigene Musik, sondern auch für die Branche allgemein.

Setlist HEISSKALT, 6.9.2025, E-Werk Köln