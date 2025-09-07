„Lichterkinder“ ist ein Kinderliederprojekt, das vor einigen Jahren vom Hamburger Produzent Achim Oppermann gemeinsam mit mehreren Kollegen ins Leben gerufen wurde. Mit kindgerechten Neukompositionen und modernen Interpretationen klassischer Kinderlieder erobern sie seither immer mehr deutsche Kinderzimmer.

Und nicht nur die Kinderzimmer! Seit einigen Jahren geht das Projekt nämlich auch auf Tour und war kürzlich mit der „Millionen Sterne Tour“ in der Europahalle Trier.

Schon beim Reinkommen merkte man, dass das kein besonderes Konzert werden sollte. Es gab nämlich keine festen Sitzplätze, es war aber auch kein Stehkonzert. Die Kinder saßen mit ihren Eltern, Geschwistern, Großeltern auf dem Boden, so dass jeder und jede gut zur Bühne sehen konnte.

Zielgruppe waren vor allem Kita- und Grundschulkinder, die die Europahalle mit einem quirligen Gewusel füllten. Eine große Erwartungshaltung war überall spürbar. Vor dem Konzert bildeten sich lange Schlangen: am Merchandise und vor der Toilette. Die Veranstaltung war ausverkauft.

Pünktlich um 15.30 Uhr ging es los. Zwei Sängerinnen (Lilli & Sally) sowie die Eule Lumi heizten ein. Dazu gab es eine Liveband und Projektionen auf LCD im Bühnenhintergrund. Zwei Tänzerinnen motivierten die Kinder zum Springen, Tanzen, Singen und Mitklatschen.

Es war eine bunte Mischung aus Darbietungen und Mitmachsongs. „Hallo hallo“ hieß es gleich zu Beginn, dann der Tanz „Ich bin ein Flieger“ und später erschien die kostümierte Liki als Star aller Kids und sang „Jeden Tag scheint die Sonne“ und „Millionen Sterne“.

Die Kartoffel bekam ebenso ihren Song wie ein Tag im Zoo. Und das beliebte Stopp-Tanzen wurde mit Bravour und großem Ernst durchgeführt. Der erste Block dauerte – an die Aufmerksamkeitsspanne der Kleinen angepasst – 35 Minuten, dann gab es 25 Minuten Pause und nochmal 40 Minuten Show.

Im zweiten Teil dominierten herbstliche Themen: die Zugvögel wurden besungen, „Funkel Funkel“ mit Leuchtsternen zelebriert, dann gab es ein ausgiebiges Medley aus bekannten Laternenliedern.

Zum Ende fand sich ein kleiner Chor aus Trierer Kindern ein, die ein Sternenticket gewonnen hatten und auf der Bühne mitsingen durften. Und die Highlights kamen auch zum Schluss: „Kuck mal diese Biene da“, den „Körperteile Blues“ und die Hymne „Lichterkinder“ konnten wirklich alle Anwesenden mitsingen.