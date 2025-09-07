Die deutsch-griechische Sängerin und Songwriterin hat längst Kultstatus erreicht. Das konnte man am Donnerstag in der voll besetzten Garage Saarbrücken mal wieder erleben. Mit ihrem Debütalbum „LaFee“ (2006) landete sie bereits als 16jährige direkt auf Platz 1 der österreichischen Charts und holte Gold in Deutschland. Ein Jahr später legte sie mit „Jetzt erst recht“ nach – ein weiteres Nummer-1-Album, diesmal sogar mit Platin ausgezeichnet. Ihre energiegeladenen Live-Shows und eine treue Fanbase machten sie zu einer der erfolgreichsten Künstlerinnen der 2000er-Jahre.

Dass sie nicht vergessen wurde, konnte man am stimmgewaltigen und textsicheren Publikum in der Garage erkennen. Frauen zwischen 20 und 35 waren deutlich in der Überzahl und feierten ihr Idol vom ersten bis zum letzten Song. Nach fünf Studioalben und über einer Million verkaufter Tonträger meldete sich LaFee mit frischem Sound zurück. Während sie 2023 und 2024 ihre Familie in den Fokus stellte, arbeitete sie gleichzeitig an neuer Musik – mit einem klaren Ziel: ehrlich, kraftvoll, zeitgemäß. Das aktuelle Album verbindet starke Beats, fette Gitarren und tiefgehende Texte über die Herausforderungen unserer Zeit.

Um die Fans in Feierlaune zu halten, gab es nach dem rockigen und gut gelaunten Support KAFF PANDA bis 21 Uhr Musik vom Band. Das Publikum grölte den Alternative Rock von Linkin Park und Papa Roach ebenso wie „Daylight“ von den No Angels und „Alles neu“ von Peter Fox. Als Intro zur gut zweistündigen Show erklang „Durch den Monsun“ – mega passend, waren Tokio Hotel doch ein parallel zu LaFee existierendes Teenie-Phänomen.

Ihren biographischen Song „LaFee“ interpretierte die Sängerin als Schattenspiel hinterm Vorhang. Ein kluger Schachzug, denn es lohnte sich, dem Text zu folgen, der ihre Geschichte vom Teeniestar zur Familienmutter erzählt und einen Überblick über alles gibt, was LaFee vor ihrem aktuellen Comeback gemacht hat. „Licht und Schatten“ – ganz klar. Authentisch und grundehrlich.

Es gab im Set sowohl Pop als auch harte Klänge. Riffs, wie sie auch die Neue Deutsche Härte verwendet. Von wenigen Balladen abgesehen war nicht viel ruhige Beschaulichkeit zu erwaten. Stimmlich stark ging die Tracklist durch Songs wie „Benzin“, „Lass mich frei“, „Königin der Nacht“, „Eiskalte Engel“, „Radioaktiv“ bis hin zur aktuellen Single „Heiligenschein“.

LaFee war immer in Bewegung und zur Halbzeit erfolgte ein Kostümwechsel von schwarzen zu weißen Klamotten. Nach der Ballade „Wer bin ich“ folgten „Herz aus Stacheldraht“, „Kriegerin“ und das sehr persönliche „Silberlicht“. Nach dem Abschluss „Scheiß Liebe“ konnte natürlich noch nicht Schluss sein. Die Fans feierten ihre LaFee mit lautem Jubel, der noch stärker wurde, als der Zugabenblock von „Heul doch“ bis hin zu „Virus“ führte. Ein rundum gelungenes Konzert! LaFee ist stark wie eh und je – und mit Mitte 30 kann man noch viel von ihr erwarten.

Credit für alle Fotos: Atelier3Bären