Bereits seit den 80er Jahren ist Pe Werner auf den mittelgroßen Bühnen des Landes unterwegs – und noch immer läuft sie irgendwie dem Erfolg ihres größten Hits „Kribbeln im Bauch“ aus dem Jahr 1991 hinterher. Das will ich aber auf keinen Fall abwertend verstanden wissen. In ihrer stilistischen Mischung aus Konzert, Chansonabend und wortgewandter Comedy hat sie viel Ähnlichkeit mit Showgrößen wie Ina Müller und Barbara Schöneberger, doch Pe Werner ist sich stets treu geblieben und verzichtet lieber auf den ganz großen Kommerz als Kompromisse einzugehen.

Momentan ist sie mit ihrem Programm „Vitamin Pe“ unterwegs und traf im Saarland auf ein enthusiastisches Publikum in der Neuen Gebläsehalle Neunkirchen. Sie hatte dazu keine Band mitgebracht sondern war allein mit dem Pianisten Peter Grabinger auf der Bühne. Anlässlich ihres 35jährigen Plattenjubiläums präsentierte die Singer-Songwriterin ein Live-Programm der besonderen Art. Hierbei bringt die Songpoetin erstmals vor allem Musik auf die Bühne, die sie für andere geschrieben hat. Und sie verrät wie es dazu kam, ihre Lieder quasi zur Adoption freizugeben.

Der Abend startete mit „Liebe geht bekanntlich durch den Magen“, das ursprünglich für Bernd Stelter verfasst wurde. Und schon ging es auch los mit launischen Moderationen und humorvollen Wortspielen. Pe Werner gibt ihren Konzerten den Untertitel „Plauschkonzert“ – und tatsächlich plaudert sie zwischen den Songs unumwunden aus dem Nähkästchen und liefert witzige Dialoge mit ihrem Pianisten. „Leierkastenmann“ war ein Stück für Marshall & Alexander, doch es gab auch eigene Kompositionen wie „Monoton“ vom Debütalbum „Weibsbilder“.

Dazwischen erzählte die 65jährige locker-flockig und äußerst sympathisch Anekdoten aus den 80ern, von Musikkassetten im Auto und drei Fernsehprogrammen. Sie stimmte Songs von Michael Holm & Jürgen Marcus an und zu ihrer Entzückung schmetterte der ganze Saal „Tränen lügen nicht“ sowie „Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben“. Dann gab es zur Freude der Anwesenden ihren ersten Signature-Song „Weibsbilder“, zu dem ihr Tonmeister auf die Bühne kam und an der Mundharmonika glänzte. So etwas erlebt man auch äußerst selten.

Mit „Prima essen gehen“ lieferte sie einen echten Kabarettsong über den „Sex des Alters“, ebenso glänzend und sarkastisch wie „Was ein Mann tun muss“, das Pe für Barbara Schöneberger geschrieben hat. Mit „Sonnenmacherin“ entließ sie die Zuschauer*innen nach einer Stunde in die Pause.

Teil 2 startete mit „Was bleibt, wenn die Liebe geht (Du bist ein Zauberer)“ und inklusive Tontechniker war man zu Beginn zu dritt auf der Bühne. In der zweiten Hälfte gab es einige sentimentale Stücke wie „Rosen unterm Schnee“ (ursprünglich für Katja Epstein) und „Herbstzeitlos“. Voller Selbstironie über ein wenig Leibesfülle sang sie „Vollmondgesicht“ und mit „Mondscheinleasing“ sowie „Mondscheinsymphonie“ gab es eine ganze Trilogie zum Trabanten.

„Unbemannt“ hatte Pe Werner für Mary Roos geschrieben – und da gab es viel zu erzählen, ist Pe doch die offizielle Biografin für Roos‘ Lebensgeschichte „Aufrecht geh’n“ und hat im Zuge dessen lange bei der Schlagersängerin gelebt. Auch zum Song „Hinterm Ozean“ gibt es eine Geschichte, wäre Werner damit doch fast beim „Eurovision Song Contest“ gelandet, allerdings musste sich die Interpretin Caroline Fortenbacher 2008 ganz knapp den No Angels geschlagen geben.

Mit solchen Geschichten verging der Abend wie im Flug und man erfuhr viel aus Pes Leben und aus dem Boulevard der Musikwelt. Das Publikum feierte jeden Song, doch vor allem bei „Kribbeln im Bauch“ zum Ende des offiziellen Sets ging ein Raunen und Seufzen durch die Menge. Viele sangen jedes Wort mit, was Pe Werner sichtlich glücklich machte. Im Zugabenteil kam sie zu „Segler aus Papier“ allein mit Gitarre auf die Bühne und ganz zum Schluss gab es „Nimm deinen Hut“.

Pe Werner ist eine Koryphäe auf der Bühne. Wundervoll und einzigartig. Wer sich davon überzeugen will: Am 14.10.2026 singt sie mit der Bigband der Bundeswehr im Lokschuppen Dillingen, am 18.12.2026 mit ihrem Weihnachtsprogramm in Sulzbach und am 3. Dezember 2028 wird sie wieder in Neunkirchen sein.

(Credit für alle Fotos: Atelier3Bären)

Setlist – Pe Werner, Neue Gebläsehalle Neunkirchen, 21.2.2026

Set 1

Liebe geht bekanntlich durch den Magen

Leierkastenmann

Monoton

Weibsbilder

Prima essen gehen

Was ein Mann tun muss

Ne Prise Zimt

Schon so lang lieb ich dir hinterher

Sonnenmacherin

Set 2

Was bleibt, wenn die Liebe geht (Du bist ein Zauberer)

Rosen unterm Schnee

Vollmondgesicht

Unbemannt

Mondscheinleasing

Mondscheinsymphonie

Hinterm Ozean

Land in Sicht

Herbstzeitlos

Kribbeln im Bauch

Zugaben