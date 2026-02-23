Ich habe schon eine Reihe von Shows des Comedians Ralf Schmitz in der Region gesehen – unter verschiedenen wortspielerischen Titeln wie „Schmitzenklasse“, „Schmitzeljagd“ oder „Schmitzefrei“. Das Konzept ist im Kern immer gleich, und doch kann man ihn zweimal hintereinander mit demselben Programm erleben und hat doch zwei komplett unterschiedliche Abende. Was die jeweilige Show nämlich so lebendig macht, ist Ralfs Interaktion mit dem Publikum.

Am Samstagabend trat Ralf Schmitz mit seinem aktuellen Programm „Schmitzfindigkeiten“ vor einem ausverkauften Publikum in der SWT Arena Trier auf. Schon beim Betreten der Bühne sorgte er mit seiner quirligen, energiegeladenen Art für große Begeisterung im Saal. Direkt begann die Kennenlernphase mit dem Publikum und wir durften miterleben, wie Ralf die unterschiedlichsten Menschen in Gespräche verwickelte und die Grundlage für den Abend legte. Da waren Mutter und Tochter in der ersten Reihe, gemeinsam mit einem vielleicht zukünftigen und einem Ex-Freund. Natürlich eine Steilvorlage für den Comedian. Und die Friseurin in Reihe 9, der zwei Angestellte die Tickets geschenkt hatten. „Ich durfte mich zwischen deiner Show und einer Alpaka-Wanderung entscheiden.“ Ralfs Gesichtsausdruck sprach Bände.

In seinem Programm erzählte Schmitz humorvolle Geschichten aus dem Alltag. Besonders seine schnellen Rollenwechsel und seine lebhaften Monologe sorgten für zahlreiche Lacher. Sein Talent fürs Improvisieren kennt man aus dem Fernsehen – und da liegt auch die Essenz der Show. Im Prinzip ist es ein ausdauerndes Impro-Theater, was Ralf hier abliefert. Ob er beim Erzählen auf einen Hupton die Sprache wechselt oder sich von einem Zuschauer wie eine Marionette auf der Bühne bewegen lässt. Jede Komik entsteht aus der Situation heraus und Ralf achtet behutsam darauf, dass die beteiligten aus dem Publikum am Ende stets in einem guten Licht dahstehen.

Highlight war definitiv das improvisierte Musical zum Leben von Klaus und Petra, die seit 46 Jahren verheiratet sind, zwei Kinder sowie acht Enkel haben und denen er zuvor einige Anekdoten aus ihrem Leben entlockte. Das reichte am Ende für eine musikalisch angelegte Hommage voller Lacher und Emotionen. Es war fast 23 Uhr, als Ralf sein Publikum in die Nacht entließ. Schon bald wird er zurückkehren, als Superheld mit dem Namen „Schmitzmän“.

15.4.2027 in der Saarlandhalle Saarbrücken

20.11.2027 in der SWT Arena Trier

2.12.2027 in der Rockhal Esch/Alzette (Luxemburg)

(Credit für alle Fotos auf dieser Seite: Dietmar Schmitt)