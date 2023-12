Charles Perrault "Cinderella oder Aschenputtel und der kleine gläserne Schuh"

Der Wunderhaus-Verlag hat es sich zur Aufgabe gemacht, Magie zu verbreiten und Kinder und Familien in die Welt der Märchen zu entführen. Mit kunstvoll illustrierten Bilderbüchern und liebevoll inszenierten Hörbüchern gelingt dies seit Jahren erfolgreich. Eine der zauberhaften Neuerscheinungen dieses Jahres aus der Märchenbuchreiche „Unendliche Welten“ ist das Bilderbuch „Cinderella“.

Das Märchen von dem Mädchen, dass von seiner Stiefmutter und den Stiefschwestern ausgenutzt wird, aber am Ende doch den Prinzen bekommt, ist altbekannt und in verschiedenen Versionen schon oft neu erzählt, vertont oder verfilmt worden. Und doch fasziniert Cinderella jedes Mal aufs Neue – so auch in dieser Fassung des französischen Märchensammlers Charles Perrault.

Bei ihm finden sich all die Elemente, die den Zauber des Märchens ausmachen – wie etwa die gute Patin, die es Cinderella mit ihrer Magie ermöglicht, auf den Ball zu gehen, indem sie einen Kürbis in eine Kutsche verwandelt, Mäuse in Pferde und eine Ratte in den Kutscher. Perrault betont aber auch Cinderellas Gespür für Mode und Stil und widmet den Vorbereitungen für den Ball besonderen Raum – sowohl bei den Stiefschwestern als auch bei Cinderella selbst.

Dieser Schwerpunkt spiegelt sich in den wunderschönen Illustrationen der Künstlerin Galia Zinko wider, in denen es neben vielen liebevollen Details auch zahlreiche aufwendige Kleider, Mieder, Bänder oder Frisuren zu bewundern gibt. Die wahre und natürliche Schönheit Cinderellas ist dabei aber im ganzen Buch deutlich zu erkennen, auch wenn sie nicht im Ballkleid erstrahlt. Schön ist hier auch das rundum versöhnliche Ende, denn Cinderella lässt ihre Schwestern nicht bestrafen, sondern holt sie ebenfalls in den Palast.

In der limitierten Geschenkausgabe enthält das Bilderbuch zusätzlich die Hörbuchfassung, die über einen QR-Code abrufbar ist. So bietet diese Veröffentlichung von „Cinderella“ wahrhaft Magie und Märchenhaftes für alle Sinne!