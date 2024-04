Jussi Adler-Olsen "Verraten"

Man hat ihn schon lieb gewonnen, diesen Carl Mørck. In seinem ersten Fall vor über 15 Jahren ist er ein gebrochener Mann. Ein Kommissar in der Kopenhagener Mordkommission, der gerade bei einem Schießerei zwei Kollegen verloren hat. Einer getötet, einer für immer zum Pflegefall geworden. Die Story dieser spektakulären Aktion zieht sich wie ein roter Faden durch die zehn Bände der Reihe, die in der deutschen Übersetzung mit „Erbarmen“ begann und nun mit „Verraten“ abgeschlossen wird.

Schon zu Beginn hat der dänische Autor Jussi Adler-Olsen den ambitionierten Plan, diese Geschichte am Ende der Reihe aufzuklären und die Protagonist*innen zu einem Neuanfang zu führen. Dieser Plan geht – soviel darf ich schon verraten – auf. Die Fans der Reihe werden mit einem gelungenen Abschluss belohnt, der sich über 600 Seiten Romanlänge zieht und absolut spannend ist.

Der meist griesgrämige und ziemlich kaputte Mørck sitzt zu Beginn im Gefängnis und wird der Mitschuld an Drogenhandel und Morden angeklagt. Andere würden an diesem Punkt aufgeben, doch im Lauf der Reihe hat sich gezeigt, dass gerade die aussichtslosen Fälle das „Dezernat Q“ bis aufs Blut reizen. Im Lauf der Reihe ist die Truppe um de syrischen Flüchtling Assad angewachsen, um die administrative Assistentin Rose und den Straßenpolizisten Gordon. Alle hatten bereits wichtige Rollen in der Geschichte und laufen wieder zur Höchstform auf.

Zur Story: Carl Mørck wird vor die größte Herausforderung seines Ermittlerlebens gestellt. Denn ausnahmsweise ist er nicht auf der Jagd nach einem gnadenlosen Killer, sondern gerät selbst ins Zentrum eines dramatischen Kriminalfalls. Nach einem großen Drogenfund in Carls Haus sitzt er im Gefängnis. Die öffentliche Stimmung ist aufgeheizt. Wer sagt in diesem undurchsichtigen Spiel die Wahrheit? Assad, Rose und Gordon sind jedoch von Carls Unschuld überzeugt. Sie müssen schnell handeln, denn bereits in seiner ersten Nacht in Gefangenschaft wird ein Mordanschlag auf ihn verübt. Für das verbliebene Sonderdezernat Q beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Können sie Carl retten? Und wer ist ihr gnadenloser Gegner, der die Fäden im Hintergrund zieht? Der persönlichste und dramatischste Fall für das Sonderdezernat Q beginnt.

Der persönlichste Fall wird hier ganz sicher geboten, doch ich kann sagen, dass mich vor allem die ersten Fälle „Erbarmen“ (Band 1), „Erlösung“ (Band 3) und „Verachtung“ (Band 4) stärker gepackt und mitgenommen haben. Auch „Natriumchlorid“ (Band 9), das gerade als Taschenbuch erscheint, steht mit seinem grandiosen Finale ganz vorn auf der Favoritenliste. Doch der neue Band „Verraten“ ist anders. Er atmet auf der einen Seite eine Verzweiflung und Ausweglosigkeit – dann aber tauchen plötzlich Helfer*innen und Weggefährt*innen aus der Vergangenheit auf. Eine lange Geschichte wird zum Abschluss gebracht und ganz am Ende durch einen interessanten Kniff absolut rund gemacht. Man will quasi direkt wieder bei Band 1 mit Lesen anfangen – und ein besseres Kompliment kann man dem inzwischen 73jährigen Autor aus Kopenhagen doch nicht machen.

Skandinavische Krimis sind oft besonders düster. Jussi Adler-Olsen beherrscht sein Metier durch die ganze Reihe, auch wenn mich „Verheißung“ (Band 6) damals auf eine harte Probe gestellt hat. Damit bin ich inzwischen aber versöhnt. Und der Abschluss macht sich wunderschön im Regal, mit famosem Cover, Lesebändchen und einem großen „Q“ hinter dem Schutzumschlag.