Lina Areklew "Schärenstille"

„Schärenstille“ ist bereits der vierte Band um Kommissarin Sofia Hjortén, den Lina Areklew zu Papier gebracht hat. Es ist nicht unbedingt nötig, die drei vorherigen Romane zu kennen, aber ich fand es – ehrlich gesagt – schon sehr anstrengend, wie zu Beginn mit Namen um sich geschmissen wird. Ich war fast soweit, mir eine Art Organigramm der Familien anzufertigen, doch irgendwann bekommt man auch beim Lesen den Überblick. Ein wenig Durchhaltevermögen ist angesagt. Wie wichtig diese anfängliche Vorstellung der Charaktere ist, wird im weiteren Verlauf der Geschichte klar. Psyche und Handeln sind äußerst vielschichtig, was dem Roman an sich sehr gut tut und ihn schlüssig zu Ende führt.

Klappentext: Mit dem Herbst brechen dunkle Tage über die schwedische Schärenküste herein. Die Feier einer Gruppe von Jugendlichen am Meer endet im Entsetzen, als um Mitternacht eine von ihnen bewusstlos und blutüberströmt an einem nahe gelegenen Bachlauf gefunden wird. Für Kommissarin Sofia Hjortén, selbst Mutter einer Tochter, und ihren Kollegen Fredrik Fröding wird der Fall zur Zerreißprobe. Denn die Freunde des schwer misshandelten Mädchens schweigen beharrlich. Und als die Ermittlungen kurz darauf eine erschütternde Wendung nehmen, müssen Sofia und Fredrik schnellstmöglich den perfiden Täter finden, bevor es ein weiteres Opfer gibt …

Lina Areklew hat ein Händchen dafür, sich in die Welt der jugendlichen Protagonist*innen einzufühlen und Erklärungen für die bisweilen doch recht wirren Handlungsmuster zu geben. Doch es gibt viele Ebenen in dem Roman und vor allem die Über-Kreuz-Beziehungen der Ermittler sind sehr schlüssig beschrieben und bringen weitere Spannungsmomente in die Handlung.

Zum Ende wollte ich das Buch gar nicht mehr aus der Hand legen – und was will man mehr? Lina schafft es, ihre Leser*innen zu packen und bringt schließlich den Fall zu einem befriedigendem Abschluss – inklusive eines herzlichen Epilogs, der eine Idee für weitere Romane der Reihe gleich mitliefert.