Suzanne Collins "Die Tribute von Panem - L. Der Tag bricht an"

Die „Tribute von Panem“-Reihe kennt mittlerweile wohl jeder. Mit ihrer Dystopie hat Suzanne Collins viele Fans gewonnen. Nach der Veröffentlichung der Haupttrilogie gab es noch lange Diskussionen über die Welt von Katniss Everdeen. In 2020 erweckt sie mit dem Buch „Das Lied von Vogel und Schlange“ über die Jugend des gehassten Präsidenten Snow erneut Begeisterung bei den Fans und stellt eine ganz neue Perspektive dar. Nun können wir in „Ein neuer Tag bricht an“ (Original: „Sunrise on the Reaping“) auch die Vorgeschichte von Haymitch Abernathy lesen, dem alkoholsüchtigen Mentor von Katniss und Peeta. Jetzt lernen wir ihn selber als Teenager und Tribut in den 50ten Hungerspielen kennen.

Haymitch, genannt Hay, lebt als Jugendlicher in Distrikt 12 in Panem. Am Tag der Ernte, an dem dieses Jahr aufgrund des Jubel-Jubiläums doppelt so viele Tribute gewählt werden, will er nur eines: nicht ausgewählt werden und mit seiner Freundin Lenore Dove seinen restlichen Geburtstag verbringen. Doch natürlich kommt alles anders als gewünscht und Haymitch muss als Ersatz für einen fliehenden Tribute herhalten und wird gemeinsam mit Louella, Maysilee und Wyatt in die 50. Arena geschickt.

Schon vor den eigentlich Spielen lernt Haymitch viele Charaktere kennen, die uns schon aus der Originaltrilogie bekannt sind. Dadurch ist man als Leser sofort in der Handlung und fühlt sich den Figuren emotional verbunden. Dass man den Ausgang der Handlung weitgehend schon kennt, gibt dem ganzen eine oftmals sehr traurige Note. Der Leser möchte von Anfang an keine tiefere Verbindung zu den Mittributen aufbauen und trotzdem fühlt man mit ihnen allen.

Insgesamt ist das Buch für mich sehr emotional – mit jedem neuen oder auch schon bekannten Charakter überkam mich eine Trauer aufgrund der einzelnen Schicksale. Trotzdem ist es sehr spannend über den jungen Haymitch zu lesen und seine Art die Hungerspiele anzugehen.

Empfehlen würde ich das Buch jedem, der die anderen Bücher über die Hungerspiele schon gelesen hat. Als Einstieg in das Thema eignet es sich meiner Meinung nicht, da dann viele wichtige Anspielungen und auch bekannte Charaktere in der Handlung untergehen. Zum Schluss muss man sagen, dass Collins mit „Ein Tag bricht an“ wieder ein politisches Statement setzt. Ich persönlich bin gespannt ob es in Zukunft für sie erneut einen Grund dazu geben wird, ein weiteres Buch in dieser besonderen Reihe zu schreiben.