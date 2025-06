Lynn Painter "Betting on you"

Lynn Painter gehört mittlerweile zu den großen Autor*innen Amerikas. Mit Büchern wie „Better Than the Movies“ oder auch „Mr. Wrong Number“ ist sie auf „Booktok“ berühmt geworden. Nun erschien „Betting on You“, ein weiteres Lieblingsbuch der Fans, auch in Deutschland.

Bailey muss nach der Trennung ihrer Eltern alleine in ihren neuen Heimatstaat fliegen. Schon reichlich genervt trifft sie auf Charlie, der ihr den ganzen Tag vermiest. Jahre später werden die beiden dann Arbeitskollegen und sie sind beide der festen Überzeugung, dass sie nie mehr als das sein könnten. Dann jedoch muss Charlie ihr plötzlich bei einem Problem helfen. Und langsam werden die beiden gute Freunde und auch die Funken fangen an zu sprühen.

Schon am Anfang des Buches kann man die Liebesgeschichte förmlich spüren. Doch durch einige Wendungen zwischendrin bleibt man als Leser weiter interessiert. So machen sowohl Wetten, Missverständnisse und das Verleugnen der Gefühle das Teenager-Leben schwer.

Die Geschichte wird abwechselnd aus der Perspektive von Bailey und Charlie erzählt. Diese Erzählweise wird vor allem in Young Adult-Reihen immer beliebter und führt dazu, dass man beide Charaktere besser verstehen kann. Auch die sogenannten „Tropes“, also Themen des Romans sind beliebt im Young Adult Bereich. Dazu gehören hier die „Friends to Lovers“ und die „Fake Dating“ Thematik.

Insgesamt fühlt sich die Liebesgeschichte echt an und die Charaktere wachsen einem im Laufe des Buches ans Herz. Alleine deswegen schon lohnt sich das Lesen für jeden Fan von typischen „Young Adult“-Büchern.