Michael Jackson "MICHAEL JACKSON - Das Sonderheft (POP CLASSICS #6)"

Bereits im Jahr 2021 gab es ein „Pop Classics“ Sonderheft (Ausgabe #4) zum „King of Pop“ Michael Jackson. Die Reihe erscheint unregelmäßig im SLAM Media Verlag und die Nummerierung ist etwas unübersichtlich, da sich Ausgabe #6 nun ebenfalls Michael Jackson widmet, während Nummer #5 im Jahr 2025 ein FALCO-Sonderheft war. Verwirrend? Ja. Und vermutlich gibt es viele Dopplungen in den Heften 4 und 6. Aber am besten achtet man gar nicht auf die Nummer sondern lieber auf den Inhalt. Und da ist das Heft doch herausragend.

Michael ist momentan wieder in aller Munde, beispielsweise durch den gleichnamigen Kinofilm, der seine Karriere von den Anfängen mit den Jackson Five bis zum Album „Bad“ beschreibt. Oder durch das Musical „MJ“, das sehr erfolgreich unter anderem in London und Hamburg läuft. Alles sehr nostalgisch und emotional.

Das Heft erzählt Jacksons Geschichte chronologisch, wobei die Anfänge der Jackson Five in einem Artikel abgehandelt werden und man erst mit Michaels Soloalben so richtig einsteigt. Ein ausführlicher Abriss der Solokarriere findet sich dann von Album zu Album, beginnend mit dem fünften Werk „Off The Wall“. Ausführlich geht man ausgehend von der jeweiligen Musik auch auf Tourneen und das persönliche Umfeld des Künstlers ein. Behandelt werden alle weiteren Soloalben – auch die posthumen Veröffentlichungen.

Damit ist das Heft schon gut gefüllt und sehr informativ. Als Ergänzung werden viele Künstler*innen zitiert, die Jacksons Einfluss auf ihre eigene Musik beschreiben, und es gibt ein älteres, ausführliches Interview mit Tito Jackson, dem zweitältesten Bruder von Michael, der 2024 verstorben ist. Zudem finden sich Artikel zur „Michael Jackson Tribute Live Experience“ und zum Musical „MJ“, außerdem eine Zusammenstellung von Büchern, Filmen und anderen Memorabilia. Insgesamt 116 gut gefüllte Seiten und zwei Poster. Der King of Pop lebt in vielen Herzen weiter.