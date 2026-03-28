Stefan Heine und Lion Fleischmann "„Das entführte Pferd“ / „Der Zug der Abenteuer“"

Der Markt für Rätsel- und Escape-Spiele wächst in den letzten Jahren zunehmend. Mit den erfolgreichen Spielreihen „Crime Places“ und „Explorer Kidz“ hat der Oetinger Verlag schon Angebote für verschiedene Altersgruppen im Programm. Nun bringt er eine neue Reihe Rätsel-Challenges für Kinder ab 11 Jahren auf den Markt.

Erhältlich sind momentan die Spielversionen „Das entführte Pferd“ und „Der Zug der Abenteuer“ Die kompakten Spiele bestehen aus jeweils 56 Karten im Format DIN A6 sowie einem ergänzenden Booklet. Das Spielprinzip ist einfach, erfordert kaum Vorbereitungen und auch nicht besonders viel Platz. Man sollte für jede Rätsel-Challenge etwa 2 Stunden einplanen, wobei das Spiel auch jederzeit unterbrochen werden kann.

Man kann alleine spielen, aber auch in kleineren Gruppen, so dass sich die Fähigkeiten der Mitspieler gegenseitig ergänzen. Beide Spielversionen erfordern das mathematische Grundwissen der 5.Klasse, wobei sich viele Rätsel auch mit logischem Denken lösen lassen. Wenn man nicht gleich auf die richtige Lösung kommt, helfen Hinweise im Booklet weiter.

Die Grundgeschichte in „Das entführte Pferd“ spricht wahrscheinlich Tierfreunde und Pferdenarren besonders an: Es gilt, einer gemeinen Tierdiebin auf die Spur zu kommen und eine preisgekrönte Stute zu befreien. Dabei erkundet man nach und nach den Hof der Verdächtigen und nimmt mit eigenen Entscheidungen auch Einfluss auf den Ablauf der Geschichte. Die Rätsel sind interessant und abwechslungsreich gestellt. Die Auflösung ist sinnvoll und es macht insgesamt Spaß, diese Rätsel-Challege zu spielen.

In „Der Zug der Abenteuer“ lässt ein magischer Fluch einen Zug auf einen Abgrund zurasen, was natürlich verhindert werden muss, Das Setting ist insgesamt düsterer, und die Geschichte etwas schwammiger. Außerdem gibt es weniger Möglichkeiten den Ablauf individuell zu gestalten und die Auflösung kann nicht komplett überzeugen. Bei den Rätseln gibt es teilweise unklare Lösungsmöglichkeiten, wobei aber dann die Hinweise hilfreich sind. Die Rätselarten wiederholen sich oft, was aber auch an dem strikter vorgegebenen Verlauf liegen kann.

Insgesamt sind beide Rätsel-Challenges in sich stimmig und mit Hilfe des Booklets gut zu lösen. Sie fördern logische Fähigkeiten und beziehen auf spielerische Art mathematische Fähigkeiten mit ein. So erfahren die Spieler, dass Mathe durchaus spannend ist und Spaß machen kann!