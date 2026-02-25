Walt Disney "LTB-Sonderband "Musical""

Disneys Lustiges Taschenbuch (LTB) ist eine der erfolgreichsten Comicreihen im deutschsprachigen Raum und blickt auf eine lange Geschichte zurück. Die Reihe wurde erstmals 1967 vom Egmont Ehapa Media Verlag veröffentlicht und brachte vor allem Geschichten aus dem Disney-Universum rund um Figuren wie Donald Duck, Micky Maus und Dagobert Duck in Buchform heraus. Viele Generationen sind mit den Comicbüchern aufgewachsen und ließen sich zum Lesen motivieren. Und alle vier Wochen erscheint ein neues Buch – inzwischen über 600 Ausgaben (HIER zu finden).

Im Laufe der Jahrzehnte entwickelte sich die Reihe stetig weiter: Neben den regulären Ausgaben erschienen zahlreiche Sonderreihen, thematische Bände und Jubiläumsausgaben. Inhaltlich wurden die Geschichten moderner, behielten aber ihren humorvollen und abenteuerlichen Stil bei. Trotz Veränderungen im Comicmarkt ist das Lustige Taschenbuch bis heute ein fester Bestandteil der deutschen Comic-Kultur geblieben und erreicht weiterhin eine große Leserschaft.

Die Fülle der Sonderreihen mag etwas unübersichtlich wirken. Es gibt da doch einiges wie beispielsweise „LTB Spezial“, „LTB Extra“, „LTB Abenteuer“ und „LTB Sonderedition“, wo meist ältere Geschichten neu zusammengestellt werden. So erschien gerade auch der „LTB Sonderband“ mit der Nummer 1, der sich dem Thema „Musical“ widmet.

Anlass ist das 25jährige Jubiläum von „König der Löwen“ in Hamburg. Die erste Story des Comicbandes lässt sich von der Faszination der Show inspirieren und erzählt daraus eine eigene, einzigartige Geschichte in der Welt von Entenhausen. Hier heißt das Musical dann „Tanz der Löwen“, spielt aber dennoch mit viel Lokalkolorit im Theater in der Nähe der Elbphilharmonie. Tollpatsch Donald landet unfreiwillig im Kostüm eines Zebras auf der Musicalbühne und richtet das übliche Chaos an. Eine schöne, gänzlich neu verfasste Geschichte.

Die übrigen Seiten des knapp 200 Seiten starken Buches sind gefüllt mit älteren LTB-Geschichten, die allesamt von Metiers wie Musical, Schauspiel oder Konzert inspiriert sind. Nichts wirklich Neues, aber in der thematischen Zusammenstellung einzigartig. Zudem erfährt die Leserschaft viel Wissenswertes zum Musical mit Fun Facts, einem Blick hinter die Kulissen, den Hits und den Kostümen.

So trifft die Welt des Musicals auf die Fantasie des Comics – und schafft ein besonderes Erlebnis für langjährige Fans ebenso wie für neue Generationen. Das Lustige Taschenbuch ist seit dem 21. April im Handel erhältlich.