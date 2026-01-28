Yungblud "You need to exist: Das Mitmachbuch, bei dem alles erlaubt ist"

Yungblud, bürgerlich Dominic Richard Harrison, wurde 1997 im englischen Doncaster geboren und zählt zu den markantesten Stimmen der modernen Rock- und Alternativszene. Schon früh kam er durch seine Familie mit Musik in Berührung, was seinen eigenwilligen Stil nachhaltig prägte. Mit einer Mischung aus Punk, Alternative Rock, Pop und Hip-Hop sprengt er bewusst Genregrenzen und schafft einen Sound, der ebenso roh wie emotional ist.

Besonders hervorzuheben ist Yungbluds künstlerische Haltung: Die Texte sind ehrlich, wütend, verletzlich und politisch. Sie thematisieren mentale Gesundheit, Identität, gesellschaftlichen Druck und das Gefühl, nicht dazuzugehören. Genau dadurch wird er für viele junge Menschen zu einer wichtigen Identifikationsfigur. Er ermutigt sein Publikum, anders zu sein, laut zu sein und sich nicht für die eigene Persönlichkeit zu entschuldigen.

Auf der Bühne überzeugt Yungblud durch eine intensive Präsenz und echte Nähe zu seinen Fans. Er versteht Musik nicht nur als Unterhaltung, sondern als Sprachrohr und als Gemeinschaftsgefühl. Sein Engagement für Selbstakzeptanz, Diversität und Offenheit macht ihn weit über seine Musik hinaus zu einer bedeutenden Stimme seiner Generation. Seine Liveshows sind absolut beeindruckend!

So ist es absolut passend, dass er das Buch „You Need to Exist“ veröffentlicht hat. Es handelt sich um ein interaktives Mitmachbuch und richtet sich vor allem an Leser*innen, die sich intensiver mit sich selbst beschäftigen möchten. Dazu werden verschiedene kleine Aufgaben und Reflexionsfragen an den Leser gestellt. Diese werden aber auch schon vom Autor behandelt, womit für den Leser ein klarer Impuls gegeben wird.

Ziel dieses Buches ist vor allem die Selbstreflexion des Lesers. Wie der Titel schon sagt, möchte der Autor allen zu wissen geben, dass es wichtig ist, dass jeder einzelne von uns existiert. Deshalb gibt es vor allem Aufgaben, die uns selber anregen herauszufinden, wer wir sind. Beim Lesen lernt man also nicht nur Yungblud besser kennen, sondern vor allem sich selbst. Das Buch fordert immer wieder dazu auf, Erwartungen loszulassen, nicht alles kontrollieren zu wollen und sich selbst mehr Raum zu geben. Die kleinen Aufgaben sind schön gestaltet, leicht umzusetzen und nehmen nicht viel Zeit in Anspruch.

Dieses Buch ist auch keines, was man sich später ins Regal stellen kann oder sollte. Yungblud stellt schon von Anfang an klar, dass sein Buch verwendet werden soll und es am besten am Ende nicht annähernd so aussehen soll wie zuvor. Dieses Buch ist da, um bemalt, zerrissen, gestaltet und geliebt zu werden. Gefüllt mit exklusiven Gedichten und persönlichen Notizen des Sängers sowie einzigartig gestalteten Seiten für kreatives schreiben, kritzeln und mitmachen, wird es letztendlich zum unverwechselbaren Ausdruck deiner Persönlichkeit!

Insgesamt ist „You Need To Exist“ also ein sehr persönliches Buch für jeden einzelnen Leser. Jeder muss daraus sein eigenes mitnehmen und niemand wird beim Gestalten das gleiche erleben wie ein anderer. Doch damit macht Yungblud vor allem eines klar: Wir sind zwar alle unterschiedlich, aber trotzdem jeder einzelne auf seine eigene Art und Weise wertvoll.