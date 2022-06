3Berlin "Von Monsterstreiks und Kissenschlachten"

Vor vielen Jahren haben sich Carsten Schmelzer, Tobias Weyrauch und Diane Weigmann zum Kreativteam 3Berlin zusammen geschlossen und sorgen seither für jede Menge gute Musik aus der Hauptstadt. Als Auftragsproduktionen haben die drei auch schon die Alben für “Lauras Stern”, “Janosch” und “Der Grüffelo” produziert. Wem zumindest ein Name bekannt vorkommt: Ja, Diane Weigmann war früher bei den Lemonbabies und ist inzwischen solo als Liedermacherin unterwegs.

In den 15 fröhlichen Songs geht es um Themen, die besonders Kindergartenkinder ansprechen. Dass Kinder hier ernst genommen werden und auch musikalisch nur das Beste verdienen, machen 3Berlin gleich im titelgebenden Opener “Werft die Kissen in die Luft” deutlich. Ein fröhlicher Song zum Mitsingen und Mitmachen.

Stücke wie “Wer legt ein Ei?”, “Warum” und “Anno dazumal” haben einen durchaus pädagogischen Anspruch. Kinder und Eltern können sich hier wiedererkennen, gemeinsam über die humorvollen Texte lachen und im besten Fall darüber reden. Aber es wird auch nicht übertrieben mit dem erzieherisch Wertvollen. “Der Frosch” und “Du bist müde” sind absolut witzig und machen gute Laune. Vor allem der metal-growlende Papa ist ein absoluter Megahit.

“Monster-Halloween” kommt als veritabler Rap, “Mädchen Kissen Jungs” gereicht dem funky Prince absolut zur Ehre und der entspannte “Veggie Reggae” erklärt sich ganz von selbst.

Alle Lieder sind mit viel Liebe und gleichzeitig hohem musikalischen Anspruch produziert und werden von Diane Weigmann & Co. angenehm leicht und unaufdringlich interpretiert. Lehrreiche Inhalte werden kindgerecht und doch sehr poetisch verpackt. “Von Monsterstreiks und Kissenschlachten” ist ein empfehlenswertes Album für alle, die frischen musikalischen Input für Kinder im Vorschulalter suchen. Ob in der Familie oder im Kindergarten – hier ist Abwechslung und Spaß an der Musik garantiert.