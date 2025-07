Alice Copper "The Revenge Of Alice Cooper"

Auch mit 77 Jahren ist Alice Cooper noch für eine faustdicke Überraschung gut. Wer hätte gedacht, dass er die Band aus seinen Anfangstagen nochmal zusammen bringt? Vor der Solokarriere des Schockrockers war es die Band aus Alice Cooper, damals noch mit bürgerlichem Namen Vincent Furnier, am Gesang, Michael Bruce (Gitarre, Keyboard), Glen Buxton (Gitarre), Dennis Dunaway (Bass) und Neal Smith (Schlagzeug), die den Namen Alice Cooper trug. Bis 1973 hatte man sieben überaus erfolgreiche Alben veröffentlicht und sich dann getrennt, um allen Mitgliedern Zeit für ihre Soloprojekte zu geben, was aber nur bei Alice selbst funktionierte.

Zum ersten Mal seit über 50 Jahren hat sich die Originalbesetzung der Alice Cooper Band nun wiedervereint, um ein brandneues Studioalbum zu veröffentlichen: „The Revenge Of Alice Cooper“. Das neue Album atmet den Vintage-Horror und klassischen Shock Rock der 70er Jahre und fängt genau den Sound, die Energie und die rebellische Essenz ein, die die Originalbesetzung von Alice Cooper zu Legenden machte. Ein besonders bewegender Moment des Albums ist der posthume Auftritt von Glen Buxton, der 1997 verstarb. Auf dem Song „What Happened To You“ ist ein bisher unveröffentlichter Gitarrenpart von Glen zu hören – eine perfekte Verbindung von Vergangenheit und Gegenwart.

Alice, Neal, Michael und Dennis fanden sich für die Albumaufnahmen mit ihrem Produzenten Bob Ezrin in einem Old-School-Studio in Connecticut wieder und entfachten dort die Magie der 70er neu. Das Album ist eine Hommage an Freundschaft, Nostalgie und den zeitlosen Sound, welcher die Alice Cooper Band zu Rock-Ikonen gemacht hat. Und als wäre das nicht schon genug, enthält einer der Bonustracks (erhältlich im Box Set & limitierten Smart Format) eine lang verschollene Rarität aus dem Jahr 1970. Eine alternative Version von „Return of The Spiders“, die nach 50 Jahren aus den Original-Multitrack-Aufnahmen geborgen und von Bob Ezrin neu abgemischt wurde.

Musikalisch wird es rau und laut. Ein Album voller authentischer Momente und ohne den Schickschnack moderner Produktionen. Es scheint, als sei die Zeit stehen geblieben und wir dürften die Anfänge des Genres ganz neu erleben. Man spürt und hört den Spaß, den die alten Herren bei den Aufnahmen hatten. Vom giftigen Biss der „Black Mamba“ über die rebellische Energie von „Wild Ones“ bis hin zu den sanften, gespenstischen Melodien von „See You On The Other Side“ – jeder Track ist ein Rock’n’Roll-Klassiker.

Auch wenn kein neuer Superhit wie „Eighteen“, „School’s Out“ oder „No More Mr. Nice Guy“ dabei ist, dürfen sich die Fans doch auf ein kraftvolles, nostalgisches Erlebnis freuen, das die Brücke zwischen der glorreichen Vergangenheit der Band und ihrer lebendigen Gegenwart schlägt.

Grandios: Die Originalbesetzung der Alice Cooper Group vereinte sich am 25.7. live auf der Bühne der ausverkauften O2 Arena in London – am selben Tag, an dem ihr erstes gemeinsames Studioalbum seit über 50 Jahren erschien. Und das kurz nachdem der große Mitstreiter Ozzy Osbourne verstorben ist. Was wie das große Finale des Konzerts wirkte, wurde zunächst durch einen besonderen Überraschungsgast eingeleitet, denn Johnny Depp betrat die Bühne und schloss sich Alice Cooper und seiner Tour-Band an, um Ozzy zu gedenken. Gemeinsam performten sie eine kraftvolle Version von Black Sabbaths „Paranoid“, die das Publikum elektrisierte.

Doch als alle dachten, das sei das Ende – kam der wahre Höhepunkt: Dennis Dunaway, Neal Smith und Michael Bruce betraten unter tosendem Applaus die Bühne. Gemeinsam mit Alice, Johnny und der Live-Band spielten sie eine tief emotionale Version von „School’s Out“ – ein generationsübergreifendes Finale voller Gänsehautmomente, das Freundschaft, Vermächtnis und den Neuanfang dieser ikonischen Band feierte.

Mit „The Revenge Of Alice Cooper“ beweist die Band eindrucksvoll, dass sie noch immer zu den kraftvollsten und einflussreichsten Rockformationen der Welt zählt – und dass ihre Geschichte noch lange nicht zu Ende geschrieben ist.