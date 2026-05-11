Alin Coen "Du bedeutest mir die Welt"

Seit 2007 ist die Singer-Songwriterin Alin Coen bereits im Musikgeschäft, mit einer kleinen Unterbrechung, als sie 2014 beschloss, Umweltaktivistin zu werden, um unsere Welt ein bisschen besser zu machen. Mit ihrem Engagement für Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Gleichberechtigung tut sie das heute immer noch – aber zum Glück macht sie auch immer noch Musik und veröffentlicht aktuell bereits ihr siebtes Studioalbum „Du bedeutest mir die Welt“

Der Titel ist Programm, denn das Album ist eine große musikalische Liebeserklärung an das Leben, die Mitmenschen und das Universum, verpackt in 10 wunderbar poetische Lieder. Angefangen vom dankbaren „Immer noch da“ bis zum abschließenden Titelsong „Du bedeutest mir die Welt“ findet Alin Coen stets die richtigen Worte und Töne und berührt mit jedem einzelnen davon. Mit ihrer warmen Stimme erzeugt sie Vertrauen und Geborgenheit und trotz manch tiefgründiger Botschaft bleibt das immer eine musikalische Leichtigkeit in den akustischen Arrangements, die sie mit ihrer Band um ihre Stücke webt.

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In „Schwer Verliebt“ und „Bis bald“ singt Alin über menschliche Beziehungen – aber auch die kosmischen Dimensionen hat sie diesmal im Blick: „Mond und Erde“ ist eine bezaubernde Beschreibung der jährlichen Reise unseres Heimatplaneten und gehört mit seiner kindlichen Verspieltheit zu meinen Favoriten unter den neuen Songs. In „Alles beginnt im All“ verbindet sich dann der Kosmos mit unserem menschlichen Schicksal und dem Mut für Aufbruch und Neuanfang. Und „Die wichtigen Zahlen“ sind am Ende sowieso Zweisamkeit und Achtsamkeit.

Aber die Sängerin hat nicht nur Worte für die leichten Momente. Mit „Atme ein, Atme aus“ und „Keine Eile“ begleitet sie auch durch schwere Zeiten und gibt Hoffnung. Und selbst in ihrer „Kapitulation“ liegt noch unglaublich viel Schönheit und Poesie. Ich liebe Alin Coens Stimme, seit ich sie das erste Mal gehört habe, und mit „Du bedeutest mir die Welt“ verzaubert sie mich erneut. Ihre Musik ist wie eine liebevolle Umarmung oder eine flauschige Decke und damit genau das, wovon diese oft so unruhige Welt noch viel mehr bräuchte!