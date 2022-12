Angelo Kelly & Family "The Last Show"

Angelo Kelly war nicht nur sein Leben lang musikalisch unterwegs, seit 10 Jahren hat er auch immer mal wieder seine Frau und seine Kinder mit dabei. Als Angelo Kelly & Family haben sie nicht nur einige Alben gemeinsam aufgenommen, sondern auch zahlreiche Konzerte gegeben, zuletzt auf der erfolgreichen “Irish Summer Tour 2022”. Damit soll die Karriere der Familienband aber erstmal beendet sein. Mit der noch rechtzeitig vor Weihnachten erscheinenden Live-CD „The Last Show“ verabschieden sich Angelo Kelly & Family nun von ihren Fans.

Die Aufnahmen entstanden beim Konzert in Bochum im Rahmen des Zeltfestivals Ruhr. Zu hören sind die beliebtesten Hits der Familie – vom mitreißenden Opener „On The Road“ über traditionelle Klassiker wie „Star of The County Down“ und „Whiskey in the Jar“ sowie Eigenkompositionen wie „Stay With Me“ und „Liberty“ bis zum Finale mit „Wild Rover“. Begleitet von ihrer großartigen Live-Band überzeugen alle Familienmitglieder sowohl solistisch als auch im Zusammenklang.

Wenn die zwei jüngsten Joseph und William bei den ersten Strophen von „Country Roads“ oder „Danny Boy“ ganz alleine am Mikro stehen, schmelzen die Herzen aller Zuhörer. Dafür haben die älteren Geschwister Gabriel und Helen auch schon selbst geschriebene Songs am Start. Auch stilistisch ist das Programm vielfältig – mal schwungvoll und zum Mittanzen animierend mit „Lord of the Dance“, mal rockig mit „Irish Heart“ und mal ganz ruhig mit dem gefühlvollen „Mary Did You Know“. Die berührende letzte Zugabe „I Can´t Help Myself“ bestreitet Angelo Kelly dann allein an der Gitarre, aber mit tatkräftiger Unterstützung vom Publikum.

Angelo Kelly & Family haben mit ihrer gemeinsamen Leidenschaft für Musik jahrelang begeistert. Und so schade es auch ist, dass sie vorläufig nicht in diese Form weitermachen, so vernünftig ist es, als Familie ein Stück weit zur Normalität zurückzukehren. Angelo Kelly wird sicher weiter musikalisch aktiv bleiben – und vielleicht hören wir in Zukunft ja auch noch mehr von anderen Familienmitgliedern.

„The Last Show“ ist übrigens auch als Deluxe Edition mit zusätzlicher DVD und als Premium Bildband Edition erhältlich. Da findet sich bestimmt für jeden Fan das passende Weihanchtsgeschenk!

