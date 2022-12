Bodo Wartke "In guter Begleitung - LIVE"

Bodo Wartke ist ja normalerweise mit seinem Programm allein am Klavier unterwegs, und das recht erfolgreich. Aber ab und zu träumt er schon von einer richtigen Band – und diesen Traum hat er sich dieses Jahr mit Unterstützung der Kollegen von der SchönenGutenA-Band auf der Tour „In guter Begleitung“ erfüllt. Aus Mitschnitten von verschiedenen Konzerten entstand nun diese Live-CD mit Bonus-DVD.

Mit dem Opener „Meine Band“ führt Bodo nicht nur die Musiker René, Franky und Robert auf der Bühne ein, sondern verpasst dem Ganzen natürlich auch seinen eigenen humoristischen Twist. Das folgende Programm enthält bekannte Klassiker wie „Eva“, „Das letzte Lied vor der Pause“ oder „Ja Schatz“, neuere Songs wie „Nicht immer“ und „Der neue Job“ und auch überarbeitete Stücke wie „Regen 2022“ oder „Meine neue Freundin 2022“. Alle Titel haben in den neuen Arrangements ihren eigenen Reiz, und viele Stücke profitieren besonders von der Tatsache, dass die Jungs der SchönenGutenA-Band auch noch singen können. So machen die Dialoge in „Sind sie nicht…?“ noch mehr Spaß, „Teenager zu sein“ überzeugt mit mehrstimmiger Vokalbegleitung und „Dies Bildnis ist bezaubernd schön“ wird sogar ganz a cappella vorgetragen.

Bodo Wartke ist aber nicht nur für seinen Wortwitz und hintersinnigen Humor bekannt, sondern auch für gesellschaftskritische Texte, die natürlich auch in diesem Programm nicht fehlen. Kommt der Rap „Das Grundgesetz“ noch sehr unterhaltsam daher, bleibt dem Zuhörer bei „Gaffer 2022“ oder „Die heiligen Schriften 2.0“ schonmal das Lachen im Halse stecken.

Die DVD enthält eine ca. 45minütige Dokumentation, die nicht nur interessante Einblicke hinter die Kulissen der Tour-Lebens bietet, sondern auch zeigt, wieviel Spaß alle Musiker sowohl auf als auch neben der Bühne miteinander hatten. Zusätzlich gibt es die Musikvideos zu „Nicht immer“, „Die heiligen Schriften 2.0“ und „Das Grundgesetz“ und Konzertmitschnitte von „PCdenzfall“ und „Andrea“, sowie eine Trailershow zu Bodo Wartkes anderen spannenden Projekten.

„In guter Begleitung“ ist perfekt für alle , die den Klavierkabarettisten immer schon mal mit Band erleben wollte, die diesjährige Tour aber entweder verpasst haben, oder gerne ihre schönen Erinnerungen auffrischen wollen. Und wer noch ein Weihnachtsgeschenk für einen Fan sucht, liegt hiermit bestimmt auch richtig!

Das vierfach signierte Album gibt’s exklusiv – zum selben Preis! – nur in Bodos Shop. HIER findet ihr den Link und alle Produkte im Überblick!