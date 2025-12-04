Ariana Grande, Cynthia Erivo "Wicked: For Good – The Soundtrack"

Nach fast einem Jahr Wartezeit können Musical Fans jetzt endlich den zweiten Teil des Hit-Musicals WICKED auf der großen Leinwand erleben. Und auch das dazugehörige Album läuft mit Sicherheit bei vielen Fans schon rauf und runter. Darauf findet man natürlich die altbekannten Lieder aus der zweiten Hälfte wie „Wonderful“, „As Long As You’re Mine“, „No Good Deed“ oder „For Good“, aber auch zwei neue Lieder: „No Place Like Home“ und “ The Girl In The Bubble“ haben einen Weg in den Film und damit auch auf den Soundtrack gefunden.

Selbst bei den schon bekannten Liedern wurden Änderungen vorgenommen, so ist „Every Day More Wicked“ jetzt ein eigenständiges Lied und nicht mehr Teil von „Thank Goodness“. Auch in anderen Songs gab es leichte Änderungen im Film, an die sich die Musical Fans teilweise erst mal gewöhnen müssen.

Wie schon im ersten Teil begeistert „Wicked: For Good“ mit fantastischen Stimmen, sowohl im Hauptcast wie auch im gesamten Ensemble. Herausragend sind dabei unter anderem die Vocals von Cynthia Erivo, die in ihren beiden Solosongs „No Good Deed“ und „No Place Like Home“ wirklich jeden emotional mitreißen kann. Auch in ihren Duetten mit Jonathan Bailey oder Ariana Grande sind wunderschöne Harmonien zu hören.

Ein besonderes Highlight für mich und wahrscheinlich auch viele andere Zuschauer und Zuhörer ist das Lied „For Good“, welches die besondere Freundschaft zwischen Glinda und Elephaba thematisiert und als Namensgeber für den zweiten Teil dient. Die Stimmen von beiden Schauspielern transportieren darin viele Emotionen und es ist sicher nicht jedes Auge trocken geblieben. Außerdem dient es nicht nur auf der Leinwand als Abschied einer jahrelangen Freundschaft, sondern auch auf dem Soundtrack ist es das letzte Lied.

Fazit: Das lange Warten auf den zweiten Teil des Films hat sich definitiv gelohnt und der Soundtrack enttäuscht alte und auch neue Fans nicht.